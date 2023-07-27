Где купить трастовый аккаунт Фейсбук для рекламы

Аккаунты являются основным расходником для таргетологов и арбитражников, которые стремятся к успешным рекламным кампаниям. Ключевым фактором, влияющим на успех рекламы на Facebook, является доверие и качество аккаунтов. Соцсеть устанавливает строгие правила для рекламной деятельности, и для их соблюдения необходимо купить аккаунты фейсбук для рекламы.

Где купить трастовые аккаунты FB

Первым шагом в этом процессе является выбор надежного магазина для покупки трастовых аккаунтов Facebook. Советуем обращаться только к проверенным магазинам, как https://fb1.shop, если вы планируете купить аккаунты фейсбук для стабильного запуска рекламных кампаний. Важно обратить внимание на магазин с хорошей репутацией и положительными отзывами от клиентов, которому удалось зарекомендовать себя на протяжении длительного времени.

Один из таких магазинов аккаунтов Facebook – «FB1.shop». В нем представлен широкий ассортимент необходимых расходников для рекламы, включая Фарм аккаунты, ПЗРД аккаунты, Кинг-аккаунты, Автореги, БМ с лимитом и безлимитные варианты.

Как правильно выбрать рекламный FB аккаунт

Определить подходящий вид аккаунтов для вас – это несложно. Важно обратить внимание на уровень доверия аккаунта, который зависит от следующих факторов:

Наличие двухфакторной аутентификации, которая повышает безопасность аккаунта.

Взаимодействия аккаунта с другими пользователями, такие как переписки и общение.

Привязка номера телефона и электронной почты к аккаунту.

Показы рекламы на аккаунте, так как Facebook показывает рекламу только активным пользователям.

Наличие привязки аккаунта к другим платформам, что свидетельствует о его надежности.

Также, тип аккаунта зависит от выбранной вами рекламной стратегии. Все зависит от ваших рекламных целей, например: привязываете ли вы автореги к кингу или запускаете рекламу с личных аккаунтов.

Преимущества покупки аккаунтов Facebook для рекламы

Избежание ограничений: Многие сталкиваются с ограничениями на своих рекламных аккаунтах, в процессе верификации личности или при запуске рекламы. Покупка трастового аккаунта позволяет избежать этих ограничений и беспрепятственно работать с трафиком.

Избежание блокировок: Рекламные аккаунты часто блокируются из-за жесткой модерации. Купленные трастовые аккаунты менее подвержены блокировке, что дает возможность запускать рекламу без перерывов.

Масштабирование: Многие покупают аккаунты фейсбук для масштабирования рекламных кампаний. Несколько разных аккаунтов может позволить запускать больше рекламных кампаний и расширять аудиторию.