На AliExpress розпродають топові пилососи від Dreame

Один з лідерів на ринку пилососів та техніки для прибирання дому, компанія Dreame, анонсувала почато акції на свої найпопулярніші моделі.





Dreame Bot D9

Робот і пилосос Dreametech Bot D9 оснащений технологією LiDAR і розумним алгоритмом SLAM для виявлення об’єктів навколо вашого будинку та підвищення ефективності та точності прибирання. Він поставляється з кількома розширеними функціями, такими як багатоповерхове картування, віртуальні заборонені зони, планове прибирання та багато іншого.

Dreametech Bot D9 має потужність всмоктування 3000 Па, та може працювати протягом 150 хвилин, перш ніж його потрібно буде зарядити, завдяки великій батареї ємністю 5200 мАг. У компанії стверджують, що цього достатньо, щоб прибрати до 200² м на низькій потужності за один заряд.

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Dreame Bot D9 Max

Dreame Bot D9 Max , як зрозуміло з назви, – це покращена модифікація звичайного D9. За всіх переваг оригіналу у вигляді тривалого часу автономної роботи , управління через розумний будинок і через додаток Max-версія отримала більш потужний мотор. Завдяки цьому зросла сила всмоктування аж на 30% — до 4000 Па. Так з такою потужністю можна забиратися не тільки на гладких поверхнях, але і на килимах . А особлива конструкція щітки не дозволяє волоссю, яке збере пилосос з підлоги, заплутуватися і заважати прибиранню.

Круто, що Dreame Bot D9 Max вміє самостійно регулювати потужність всмоктування залежно від типу покриття, на якому він забирається, та інтенсивності забруднення. Якщо це лінолеум або ламінат без сміття великої фракції, буде достатньо першого чи другого рівня потужності. Але, якщо це килим або по підлозі розсипало насіння, крупи або щось інше, тут уже підключається весь потенціал, і пилосос відпрацьовує на максимумі, щоб залишити після себе чистоту. А оскільки D9 Max оснащений лазерним далекоміром , він збудує точну карту приміщення і гарантовано не пропустить неприбрані місця.

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Dreame L10 Pro – чорний та білий варіанти



Але Dreame L10 Pro – зовсім інша справа. Крім стандартного лідара, він також оснащується особливою тривимірною системою лазерної навігації , яка дозволяє йому бачити перешкоди на відстані до 8 метрів та будувати свій маршрут так, щоб оминути їх. У відгуках пишуть, що це реально працює. Якщо звичайний робот-пилосос вимагає, щоб ви заздалегідь прибрали все з підлоги, то Dreame L10 Pro це не потрібно. Він самостійно розгляне всі перешкоди, об’їде їх і навіть забереться навколо них так, щоб не застрягти.

По факту – Dreame L10 Pro – це ідеальний пилосос для тих, хто не терпить взагалі ніякого прибирання. Адже готувати підлогу для виїзду робота — ще задоволення. А тут ви можете не прибирати ні іграшки за своєю дитиною, ні власні шкарпетки, ні якісь інші предмети, які опинилися на підлозі. Просто довірте всю роботу Dreame L10 Pro. Він все зробить сам. За технічною частиною тут теж все ок: сила всмоктування 4000 Па , якої вистачить навіть для збирання килимів, ємний акумулятор, здатний забратися на території до 250 кв. м., вологе прибирання і, звичайно, підтримка Mi Home та Аліси .

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Dreame H11 Max

Робот-пилосос зручний тим, що може забиратися в квартирі навіть без вашої участі. Але, якщо мова заходить про важкодоступні місця або генеральне прибирання, то тут він програє повноцінним пилососам. Особливо якщо вони ще й миючі. А особливо якщо ще й бездротові. У Dreame є такі. Dreame H11 Max – бездротовий миючий пилосос , який впорається з будь-якими забрудненнями завдяки мотору з потужністю всмоктування 10 000 Па та двом резервуарам для рідини. До одного заливається чиста вода, а до іншого — відпрацьована. Це дозволяє пилососу не розвозити бруд по всій квартирі, а можна очищати приміщення.

Для вашої зручності на ручці пилососу розміщено кольоровий OLED-екран . Де ви ще таке бачили? На ньому виводиться вся актуальна інформація — про потужність всмоктування, режим роботи, стан акумуляторної батареї, час роботи до підзарядки і т.д., тощо. Єдиний мінус такого типу пилососів – короткий час роботи: всього 36 хвилин . Але, з іншого боку, на ринку майже немає моделей, які працюють більше, не кажучи вже про те, що ви швидше за все і так виб’єтеся з сил за півгодини, що він тягне без підзарядки.

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Dreame T30

Не впевнені, що вам потрібне вологе прибирання, але хочете щось потужніше? Тоді ваш вибір – Dreame T30 . Це найпотужніша модель у лінійці, яка має силу всмоктування 27 000 Па . Більше сьогодні не пропонує жоден інший пилосос у модельному ряді бренду. При всьому цьому він працює цілих 90 хвилин , за які ви гарантовано вмотаєтеся, втомившись раніше, ніж сам пилосос.

Як і у багатьох інших пилососів Dreame , у T30 є особливий механізм, що перешкоджає накручуванню волосся на щітку. Це означає, що вам не доведеться розмотувати або зрізати їх вручну після збирання. Спеціальний стопор просто збере їх, а вам залишиться тільки зібрати та викинути разом із пилом із контейнера для збору сміття.