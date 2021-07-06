Какими бывают VPS-серверы и кому подойдут для использования
VPS-сервер – удобное решение, выделенное специально под конкретного клиента, которое он сможет полностью и самостоятельно контролировать. Такой сервер является виртуальным, но при этом мало чем отличается от физического. Арендовать его намного выгоднее с экономической точки зрения (если сравнивать с содержанием собственного дата-центра).
Основные преимущества
Чем привлекает аренда сервера многих пользователей? VPS имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить основные:
- реально разместить неограниченное количество сайтов, фтп-аккаунтов, баз данных (ограничения только со стороны технических возможностей сервера);
- есть возможность установки программного обеспечения без учета предпочтений провайдера;
- использование IP-адреса без соседей (не будет дополнительной нагрузки от них);
- надежная и стабильная работа;
- доступная цена с учетом открывающихся возможностей использования.
Кому подойдет
Кому подойдет VPS сервер? Об его аренде необходимо задуматься в таких случаях:
- наблюдается стабильный рост проекта, количество посетителей на сайте увеличивается (или в ближайшее время ожидаются значительные всплески посещаемости), поэтому важно обеспечить стабильную и бесперебойную работу;
- возникли новые требования, касающиеся программного обеспечения, запланировано создание сложного дизайна, но в условиях использования старого хостинга реализовать задуманное невозможно;
- нужно сделать настройку почтовых рассылок;
- мало места на дисковом пространстве (даже при условии пользования самым дорогим пакетом виртуального хостинга).
Виды VPS-серверов
Отличия заключаются в типе виртуализации. Она представляет собой технологию, использование которой позволяет распределить ресурсы физического сервера между виртуальными. Виртуализация может быть:
- На базе операционной системы, которая принадлежит физическому серверу. Соответственно, выбор ОС становится ограниченным (доступны только те варианты, которые совместимы с материнской платой).
- Паравиртуализация. Управление серверами происходит с помощью социальной программы гипервизор.
- Полная виртуализация. Управление также происходит при помощи гипервизора, но при этом сохраняется возможность установки любого программного обеспечения на сервер.
Всего существует более 10 VPS-серверов. Но именно эти являются самыми распространенными.
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