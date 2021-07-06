Какими бывают VPS-серверы и кому подойдут для использования

VPS-сервер – удобное решение, выделенное специально под конкретного клиента, которое он сможет полностью и самостоятельно контролировать. Такой сервер является виртуальным, но при этом мало чем отличается от физического. Арендовать его намного выгоднее с экономической точки зрения (если сравнивать с содержанием собственного дата-центра).





Основные преимущества

Чем привлекает аренда сервера многих пользователей? VPS имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить основные:

реально разместить неограниченное количество сайтов, фтп-аккаунтов, баз данных (ограничения только со стороны технических возможностей сервера);

есть возможность установки программного обеспечения без учета предпочтений провайдера;

использование IP-адреса без соседей (не будет дополнительной нагрузки от них);

надежная и стабильная работа;

доступная цена с учетом открывающихся возможностей использования.

Кому подойдет

Кому подойдет VPS сервер? Об его аренде необходимо задуматься в таких случаях:

наблюдается стабильный рост проекта, количество посетителей на сайте увеличивается (или в ближайшее время ожидаются значительные всплески посещаемости), поэтому важно обеспечить стабильную и бесперебойную работу;

возникли новые требования, касающиеся программного обеспечения, запланировано создание сложного дизайна, но в условиях использования старого хостинга реализовать задуманное невозможно;

нужно сделать настройку почтовых рассылок;

мало места на дисковом пространстве (даже при условии пользования самым дорогим пакетом виртуального хостинга).

Виды VPS-серверов

Отличия заключаются в типе виртуализации. Она представляет собой технологию, использование которой позволяет распределить ресурсы физического сервера между виртуальными. Виртуализация может быть:

На базе операционной системы, которая принадлежит физическому серверу. Соответственно, выбор ОС становится ограниченным (доступны только те варианты, которые совместимы с материнской платой).

Паравиртуализация. Управление серверами происходит с помощью социальной программы гипервизор.

Полная виртуализация. Управление также происходит при помощи гипервизора, но при этом сохраняется возможность установки любого программного обеспечения на сервер.

Всего существует более 10 VPS-серверов. Но именно эти являются самыми распространенными.