Бізнес та акції

Какими бывают VPS-серверы и кому подойдут для использования

06.07.2021
1 хвилина на прочитання

VPS-сервер – удобное решение, выделенное специально под конкретного клиента, которое он сможет полностью и самостоятельно контролировать. Такой сервер является виртуальным, но при этом мало чем отличается от физического. Арендовать его намного выгоднее с экономической точки зрения (если сравнивать с содержанием собственного дата-центра).


Основные преимущества

Чем привлекает аренда сервера многих пользователей? VPS имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить основные:

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  • реально разместить неограниченное количество сайтов, фтп-аккаунтов, баз данных (ограничения только со стороны технических возможностей сервера);
  • есть возможность установки программного обеспечения без учета предпочтений провайдера;
  • использование IP-адреса без соседей (не будет дополнительной нагрузки от них);
  • надежная и стабильная работа;
  • доступная цена с учетом открывающихся возможностей использования.

Кому подойдет

Кому подойдет VPS сервер? Об его аренде необходимо задуматься в таких случаях:

  • наблюдается стабильный рост проекта, количество посетителей на сайте увеличивается (или в ближайшее время ожидаются значительные всплески посещаемости), поэтому важно обеспечить стабильную и бесперебойную работу;
  • возникли новые требования, касающиеся программного обеспечения, запланировано создание сложного дизайна, но в условиях использования старого хостинга реализовать задуманное невозможно;
  • нужно сделать настройку почтовых рассылок;
  • мало места на дисковом пространстве (даже при условии пользования самым дорогим пакетом виртуального хостинга).

Виды VPS-серверов

Отличия заключаются в типе виртуализации. Она представляет собой технологию, использование которой позволяет распределить ресурсы физического сервера между виртуальными. Виртуализация может быть:

  • На базе операционной системы, которая принадлежит физическому серверу. Соответственно, выбор ОС становится ограниченным (доступны только те варианты, которые совместимы с материнской платой).
  • Паравиртуализация. Управление серверами происходит с помощью социальной программы гипервизор.
  • Полная виртуализация. Управление также происходит при помощи гипервизора, но при этом сохраняется возможность установки любого программного обеспечения на сервер.

Всего существует более 10 VPS-серверов. Но именно эти являются самыми распространенными.

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06.07.2021
1 хвилина на прочитання

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