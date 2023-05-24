Пряности, которые помогают при болезнях

Специи — неотъемлемая часть гастрономической культуры, а также частые ингредиенты разных лекарственных составов. Разберемся, какие приправы не только добавляют вкуса и аромата любимым блюдам, но и помогают укрепить здоровье.

Специи с лечебными свойствами

Измельченный имбирный корень, добавленный в чай, помогает предупредить простудные заболевания. Корица укрепляет кровеносную систему. Куркума очищает кровь и улучшает работу печени. Это далеко не все пряности, которые укрепляют здоровье. Не удивительно, что многие люди, следящие за здоровьем, стараются купить специи оптом, чтобы дома всегда был их запас. Популярная ароматная продукция:

Сушеный чеснок. Помогает сохранить здоровье сердца, стабилизирует кровяное давление, улучшает работу щитовидной железы, нормализует обмен веществ, замедляет процесс старения. Просто добавляйте щепотку чеснока в суп или основное блюдо. Семена тмина. Богаты антиоксидантами и витаминами группы В, которые играют ключевую роль в предотвращении респираторных заболеваний, бессонницы, амнезии, расстройств пищеварения и остеопороза. Эта специя украсит вкус овощных салатов и блюд из рыбы. Кардамон. Снимает стресс, способствует здоровью почек, облегчает тошноту, в том числе при токсикозе у беременных, облегчает боли в суставах. Добавляйте пряность в чай. Черный перец. Помогает при кариесе, синусите. Добавление черного перца в любимые блюда поможет лучшему усвоению питательных веществ, укрепит общее состояние здоровья. Сушеные соцветия гвоздики. Избавляют от неприятного запаха изо рта, увеличивают секрецию пищеварительных ферментов. Гвоздика в чае или заправках защищает печень от повреждений, вызванных свободными радикалами, укрепляет кости. Восстанавливает силы после нервных и физических нагрузок. Красный перец чили. Улучшает кровообращение и восполняет дефицит витамина C в организме. Людям с заболеваниями ЖКТ стоит осторожно употреблять пряность. Горчичные зерна. Придают блюду легкую остроту, специфический аромат, красивый внешний вид. Они являются источником кальция, калия и фосфора. Также горчица улучшает кровообращение в области малого таза, тонизирует кожу. Фенхель. Стимулирует пищеварительную систему, нейтрализует токсины в крови. Настой фенхеля помогает от бессонницы, повышенной нервозности.

Коробка с этими специями на вашей кухне поможет справиться со многими заболеваниями. К тому же пряности улучшают вкус даже самых простых блюд.