Лучшие смартфоны компании UMIDIGI

UMIDIGI или UMI — это китайский бренд, который производит смартфоны, смарт часы, гарнитуру и разную электронику. Бренд появился в 2012 году в городе Шэньчжэне. Изначально компания специализировалась на бюджетных телефонах, которые не уступали по качеству многим флагманским моделям того времени.

Годы шли, бренд рос и сегодня представляет на много больше смартфонов с отличными характеристиками. Сейчас смартфон UMODIGI на сайтах отзовиках рекомендуют 57% покупателей. Такие результаты связаны с несколькими факторами:

бренд не очень раскрученный; за 10 лет было выпущено всего 50 моделей смартфонов.

Телефоны хорошие, стоят своих денег, работают исправно. Заказать и купить смартфон UMIDIGI можно на Skay.ua. Откровенно говоря, сегодня сложно выйти с новым уникальным предложением на рынок, он и так перенасыщен брендами.

Топ лучших моделей смартфонов UMIDIGI

Из 50 моделей не стоит выбирать первые поколения смартфонов, это и так понятно. По сравнению с современными они слабее по всем параметрам. Из современных моделей больше всего в категории цена/качество достойны внимания следующие:

UMIDIGI A3;

UMIDIGI A7S;

UMIDIGI A3S.

В категории «Смартфоны среднего уровня» можно рассмотреть модели UMIDIGI F1, UMIDIGI One Max или UMIDIGI A7 Pro.

Также у бренда есть и защищенные смартфоны: UMIDIGI А11 и UMIDIGI Bison.

Если потребителю важен мощный игровой процессор, но денег на яблочную технику нет, то можно купить более бюджетные и не менее достойные телефоны UMIDIGI 11А, UMIDIGI S5 Pro.

Камерофоны компания тоже изготавливает. Точные, яркие, красивые цифровые снимки и видео можно получить при помощи UMIDIGI Power 3 или UMIDIGI А9 Pro.

Сегодня у бренда есть флагманы, лучшие из которых UMIDIGI S3 Pro и UMIDIGI Z2 Pro.

Краткий обзор флагманов

UMIDIGI S3 Pro изначально вообще был создан благодаря краудфандинговому проекту. Тогда по неизвестным причинам компанию терзали сомнения, понравится телефон потребителю или нет. Результат превзошел все ожидания и S3 Pro стал флагманом. У телефона корпус с необычным керамическим покрытием, есть модуль NFC, хорошие камеры и мощная батарея.

Основные характеристики:

Основная камера Sony IMX 586 48 Мп, телефономодуль на 12 Мп;

LTPS экран 6,3 дюйма, Full HD;

MediaTek Helio процессор;

6 Гб оперативной памяти.

UMIDIGI Z2 Pro — это предыдущий флагман, также невероятно достойный экземпляр. Стоит недорого, но по характеристикам даст фору многим «премиальным» телефонам. У этого смартфона тоже керамический корпус. Процессор по современным меркам староват, но производителен (Helio P60 6/128 Гб памяти). Мобильный телефон поддерживает функцию быстрой зарядки. Ёмкость АКБ 3350 мАч.

Основные характеристики:

диагональ экрана 6,2 дюйма, FHD;

есть NFC модуль;

беспроводная зарядка;

основная камера 16-8 Мп.

Поскольку модель устаревшая, то стоит и указать на ее «недостаток». Операционная система тут Android 8.1.

Для тех, кто впервые слышит об этом бренде, рекомендации купить смартфон могут звучать сомнительно. В реальности это необоснованные предубеждения. Например, в США A9 продавался, как «телефон свободы» и пользуется большой популярностью у студентов, школьников и взрослых людей. Эти смартфоны очень популярны в Индии и других странах. На иностранных сайтах можно найти миллионы положительных отзывов об этих гаджетах. Некоторые пользователи даже ставят их в ряд с таким брендом, как ОРРО.

В магазине Skay.ua большой выбор телефонов и аксессуаров. Цены тоже радуют, даже учитывая события последних 7 месяцев (война в Украине), ценовая политика остается лояльной к покупателям.