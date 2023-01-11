Как сделать суши «Филадельфия»

Суши и роллы – одно из самых популярных блюд на доставку, их любят почти все, и всегда есть большой выбор вкусов. В мире тяжело найти человека, который бы не пробовал суши хотя бы раз в жизни. Большинство из нас, наверняка, продегустировали целый ассортимент. Вкусовые качества, новый спектр эмоций, большой выбор – это все только малая часть, почему этот продукт стремительно набирает популярность по всему миру. Сегодня ты можешь выбрать это блюдо на любой вкус и заказать суши Киев довольно легко, многие с легкостью пользуются этой возможностью.

Что такого особенного в этом блюде?

А вот и ответ:

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Сегодня, одним из наиболее популярных суши-роллов есть «Филадельфия», которую можно приготовить у себя дома.

Что нужно для приготовления?

Ничего такого, чего бы вы не смогли достать:

совсем немного белого круглозернистого риса (примерно 1 горсть);

небольшая часть филе лосося (приблизительно 100г)

рисовый уксус;

сливочный сыр Филадельфия;

один огурец длинной формы;

нори.

Итак, для начала берем творог, филе лосося и подготовленный нами рис. Не забываем о коврике для суши. Промываем рис, перемешивать при этом совсем не нужно. Варим до готовности, после чего пропитываем его уксусом.

Нужен коврик, обернутый пленкой, укладываем на него половину листа нори, конечно же, глянцевой стороной. Смачиваем руки в подкисшей воде и берем немного риса. Разравниваем его вдоль листа, оставляя примерно 1 сантиметр нори с одной стороны без риса, но при этом выступаем им на 1 сантиметр с другой стороны.

Накрываем рис ковриком, чтобы иметь возможность аккуратно его перевернуть, что и делаем вверх листом.

Берем сливочный сыр, точнее одну его полоску, и выкладываем его ложкой посреди нори. Такую процедуру проделываем с огурцом, разделив предварительно на тонкие полоски.

Сворачиваем ролл с помощью коврика, соединяя рис с одного края с рисом на нори. Фиксируем тугим жгутом ролл. Обрезаем ножом концы.

После чего нарезаем тонкие пластины из филе лосося, которыми равномерно покрываем ролл. Еще раз после этого заворачиваем ролл в коврик и плотно при этом сжимаем так, чтобы рыба его покрыла равномерно. Далее острым и мокрым ножом разрезаем приготовленное блюдо на 6 или 8 кусков. Подавать в сочетании имбиря, соевого соуса и васаби.

В мире это многими любимый вид роллов, очень популярный. Простой, элегантный микс из сливочного сыра Филадельфия, хрустящего свежего огурчика, авокадо и слабосоленой рыбы. На первый взгляд, он прост, но в тоже время и очаровательный, от чего становится только популярней, а непревзойденный вкус по праву делает его особенным.