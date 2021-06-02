Почему стоит отдать своего ребенка в IT школу?

Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок вырос успешным, востребованным и ценным профессионалом. Мир будущего неразрывно связан с Интернетом и компьютерными технологиями. Потому логичным вкладом в развитие будет именно это направление. Сегодня существует масса IT школ, в которых могут заниматься дети с разным уровнем подготовки и интересов. Есть курсы, которые готовят выпускников, другие занимаются с младшеклассниками, ребятами среднего возраста.





Преимущества IT курсов

Даже если сфера деятельности вашего чада в будущем не будет связана с IT технологиями, компьютерная грамотность, умение работать с текстами, фото, видео и аудиоматериалами – никому не будут лишними. В IT школе можно пройти не только базовые курсы, но и программы по знакомству и углубленному изучению определенных направлений:

программирования;

робототехники;

разработки приложений;

веб-аналитики;

веб-дизайну;

маркетингу и рекламе.

Это не только развивает кругозор, но и помогает раскрыть новые таланты ребенка, о которых вы могли и не подозревать. Ни для кого не секрет, что обычная школьная программа дает слишком мало современным детям, не в состоянии развить индивидуальные способности. Потому родители активно занимаются поиском подходящий спортивных секций, дополнительных образовательных программ, кружков для хобби.

Дополнительные бонусы

IT школа зачастую дарит ученикам не только новые полезные навыки, но и интерес к обучению в целом. Программа построена так, чтобы максимально заинтересовать компьютерными науками, научить быстрее усваивать новую информацию, систематизировать ее и применять на практике. Занятия в подобных учреждениях повышают уверенность в себе, вселяют веру в успех многочисленными примерами стартаперов, десятки которых начинали строить свои бизнес-империи еще в юном возрасте.

Курсы IT расширяют кругозор и круг общения ребенка. Он может найти новых друзей, влиться в компанию умных ребят с правильными интересами. А связи сегодня не менее важный фундамент успешного будущего, чем полученные дипломы.

Дополнительное образование доступно каждому, не стоит упускать эту возможность. Занятия проходят без отрыва от основной школьной программы, а стоимость курсов варьируется в зависимости от сложности, направления, формы обучения. Подходящий вариант могут найти даже люди с ограниченным бюджетом.