Собственник Космолот: кому принадлежит лицензионное онлайн-казино?

Трудно представить себе более популярную и продуманную площадку для гемблинга в Украине, чем Cosmolot. И это не удивительно, ведь перед вами первая украинская платформа, получившая лицензию на осуществление игорной азартной деятельности казино в Интернете в Украине.

С момента начала своей работы в 2021 году компания Космолот заинтересовала пользователей прозрачной политикой и максимально лояльным отношением. Комфорт использования, удобство и продуманность игрового процесса — не все преимущества, которые привлекают посетителей снова и снова.

Что известно о бренде Космолот?

2020 год стал знаменательным для украинского игорного бизнеса, так как компании могли начать работать полностью легально после принятия соответствующего закона. Именно поэтому руководство Космолот подало запрос на получение соответствующей лицензии. Заявка была одобрена, и уже 08.02.2021 года КРАИЛ выдала соответствующее решение.

Эта дата была знаменательной для украинского игорного бизнеса, так как Космолот стал первым украинским интернет-казино, работающим совершенно легально и оплачивающим соответствующие налоги в казну государства.

Среди особенностей площадки отдельно стоит выделить:

сотрудничество с 50 провайдерами, поставляющими более 1000 слотов — и этот список растет достаточно быстро;

разработка комфортного и продуманного приложения, работающего успешно на любой ОС, вне зависимости от смартфона (это может быть как Android, так и iOS);

главный сайт, который выделяется продуманным управлением и простым функционалом для максимально приятного времяпрепровождения;

применение сквозной системы шифрования для защиты персональных данных;

техподдержка, которая работает круглосуточно и готова оперативно решить разнообразные вопросы.

Среди достоинств для клиентов стоит выделить проведение разнообразных турниров, участие в которых позволит получить приятный бонус.

Хозяин Cosmolot

Владелец торговой марки — ООО «Спейсикс». Именно они подавали официальное прошение для получения лицензии. Конечными бенефициарами являются Сергей Потапов и Арнульф Эккехард Нойманн-Дамерау. Крупный уставной капитал, прозрачная работа и лояльность к клиентам позволили фирме завоевать расположение пользователей и регулярно увеличивать их количество.

Патриотическая позиция Космолот

Администрация казино четко придерживается проукраинской позиции и следует законодательству Украины. Именно поэтому на сайте доступна только украинская версия, а в качестве игровой валюты выступает гривна.

Дополнительно платформа заботится о своих клиентах и предотвращает возможность развития зависимости, сохраняя принципы безопасной игры.

Не удивительно, что виртуальное казино пользуется такой популярностью среди украинских пользователей. Трудно найти более лояльную, продуманную и комфортную для азартного времяпрепровождения площадку.