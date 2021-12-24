Обменники криптовалют: преимущества и особенности выбора

Согласно неумолимой статистике, спрос на криптовалюты в уходящем 2021 году возрос как минимум на 300%. Многих новых участников крипторынка интересует вполне логичный вопрос: где и как совершать обмен цифровых денег? Некоторые полагают, что оптимальным вариантом для этого являются биржи. Но все больше пользователей Интернета делают выбор в пользу крипто-обменников. Об их преимуществах и особенностях выбора надежных площадок пойдет речь в данной статье.





Что представляют собой обменники криптовалют

Криптообменники – это работающие в режиме онлайн сервисы, которые предлагают пользователям всемирной паутины услуги о обмену одних активов на другие. На таких площадках можно обменять популярные криптомонеты на доллары, евро, рубли или другие реальные валюты. За свои услуги обменник берет комиссию, обычно уже заложенную в обменный курс, – она и составляет вознаграждение сервиса. Самый удобный и оперативный режим их работы – автоматический. От клиента требуется лишь отправить подлежащие обмену активы на нужный адрес. После того как транзакция будет подтверждена, деньги сразу же отправляются по назначению. В большинстве случаев обмен происходит моментально.

На какие моменты следует обратить внимание при выборе криптообменника

Относиться к выбору таких сервисов следует внимательно и ответственно, поскольку вы доверяете им святая святых – свои денежные активы. Сайтов, предлагающих услуги обмена криптовалют, в сети существует много, но далеко не все из них качественные и безопасные.

При выборе варианта рекомендуется обратить внимание на следующие важные моменты:

количество направлений обмена;

удобство интерфейса;

доступность наиболее часто используемых платежных инструментов;

качество технической поддержки клиентов;

курсы обмена;

возраст обменника, его место в независимых рейтингах, наличие реальных отзывов пользователей.

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