Виртуальный номер стационарного или мобильного телефона: как это работает

Виртуальный номер телефона имеет те же функции, что и привязанный к обычной АТС. Звонки на виртуальный номер и с него возможны с помощью технологии VoIP (IP-телефонии). Он может работать вне зависимости от местонахождения – не требуется дорогостоящее оборудование или подключение к сети традиционного оператора. Нужен только стабильный доступ в интернет.





Виртуальный мобильный или стационарный номер выглядит как традиционный – это обычный цифровой набор. Можно имитировать номера другого города, страны или делать «красивые» наборы цифр для лучшей запоминаемости клиентами. Ответ на входящие вызовы на виртуальный номер телефона осуществляется с помощью специальных приложений и IP-оборудования. Входящие вызовы могут быть переадресованы на другой номер, виртуальный или обыкновенный. Совершать звонки и перезванивать с виртуального номера тоже возможно.

Стационарные номера

В сети VoIP пользователь может иметь любой стационарный номер из всех зон нумерации страны. Можно назначить несколько телефонных номеров для каждой учетной записи. Это сделает бизнес более доступным для клиентов. Так компания может создавать свои виртуальные филиалы с «местным» номером по всей стране.

Сотовые номера

Виртуальный мобильный номер работает по той же технологии VoIP. С него можно совершать звонки и принимать входящие, отправлять и получать SMS-сообщения. Полученные SMS будут видны в панели управления услугой, их также можно отправить на адрес электронной почты или перенаправить на другой мобильный телефон.

Иностранные номера

Через VoIP-технологию компания может иметь иностранный номер. Это позволяет клиентам из других стран звонить по их местным тарифам. Так виртуальные филиалы своей компании можно создать по всему миру. Также компания может использовать номер нужной страны для исходящих звонков в эту страну.

Дополнительные возможности для бизнеса

Для клиентов IP-телефонии предоставляется еще несколько услуг, которые могут входить в стоимость тарифа виртуального номера или оплачиваться отдельно. Например, интерактивное голосовое меню (IVR). Какие возможности для бизнеса еще дает VoIP:

Перенаправление звонка клиента от одного консультанта к другому во время разговора.

Интерактивное автоматическое объявление при звонке на горячую линию, с выбором нужных клиенту каналов по нажатию цифровых клавиш на его телефоне.

Автоматическое сообщение о том, что офис закрыт. Добавляется условие времени, которое будет проверять, в какое время приходит звонок. В условии можно указать время работы компании, исключать праздники выходные.

Подключение к системе CRM для сбора данных о позвонивших абонентах и о результате их звонков в статистику.

При переадресации на 1 номер с нескольких виртуальных возможно автоматическое определение, на какой номер звонит клиент. К номеру добавляется подпись: с Авито, с визитки, с Гугл-рекламы и т. д.

Технология VoIP дает большие возможности для улучшения контакта с клиентом и улучшения имиджа компании. Стоимость услуг IP-телефонии в месяц обойдется гораздо дешевле, чем подключение настоящего номера в АТС.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿