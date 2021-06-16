Широкий ассортимент серебряных браслетов 925-й пробы

Серебро – популярный металл, который очень часто используют для создания самых разнообразных драгоценностей. Из него делают кольца, цепочки, браслеты, серьги и многое другое. Изделия из серебра многим нравятся не только благодаря своему белоснежному блеску и сочетаемости с другими предметами гардероба. Они также стоят гораздо дешевле, чем золотые драгоценности. Кроме того, белый металл обладает бактерицидными и антимикробными свойствами. В каталогах серебряных украшений встречаются настоящие произведения искусства.





Серебряные браслеты 925 пробы чаще всего встречаются в магазинах ювелирных изделий и украшений. Считается, что ношение таких изделий способствует укреплению иммунитета и улучшению самочувствия в целом. Сейчас ювелирные украшения превратились в предметы повседневной необходимости, многие просто не могут выйти из дома без них. Браслеты 925 пробы по праву считаются эталонными в плане качества и красоты.

Серебряные браслеты – лучшие в ювелирном искусстве

Тогда, когда нужно дополнить или подчеркнуть стиль, добавить ему неповторимой изюминки, стоит использовать именно такой вариант украшения. Оно подчеркивает индивидуальность и характер своей обладательницы, выделяет ее среди остальных, показывает, что она обладает утонченным, изысканным вкусом. Вопреки распространенному мнению, серебряные браслеты как украшения носят не только женщины. Мужчинам такой аксессуар добавит оригинальности, сделает образ более интересным и современным.

Серебро всегда смотрится элегантно и сочетается со всеми видами одежды. В современной ювелирной индустрии достаточно оригинальных и красивых украшений. Серебро нередко сочетается с драгоценными и полудрагоценными камнями. Такие решения смотрятся особенно необычно и красиво. Они пользуются большим спросом среди любителей изюминки в образе, также благодаря доступной стоимости.

Большое разнообразие браслетов из серебра

Их принято делить на мягкие и жесткие. Первые не сгибаются, охватывая все запястье полностью или частично. Разновидностями жестких являются браслеты, выполненные в виде обручей, манжетов или скоб. Мягкие – это цепочки, плетения, глидерные, бижутерные варианты. Различаются браслеты и по месту ношения. Их можно надевать не только на руки, но также и на ноги.

Выбрать подходящие украшения под любой образ поможет профессиональный ювелирный интернет магазин.