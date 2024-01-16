Як вибрати найкращу оперативну пам’ять для стаціонарного ПК

Оперативна пам’ять — компонент, якому часто дістається мінімум уваги в ході складання ПК. Але її вибір теж важливий, оскільки від неї залежить загальна продуктивність комп’ютера. Занадто повільна оперативка для ПК здатна завадити розкрити потенціал навіть потужному процесорові, а недостатній її обсяг призводить до погіршення роботи в багатозадачному режимі.

Основні критерії вибору

Обирати оперативну пам’ять потрібно, відштовхуючись від її об’єму. Наразі мінімально прийнятним вважається обсяг 8 ГБ, достатній для офісної роботи чи для мультимедіа. Для більш потужного ПК бажано купити 16 або, ще краще, 32 ГБ ОЗП. Після вибору місткості можна переходити до інших критеріїв:

Покоління . Головний критерій — покоління пам’яті. Воно має відповідати слотам на материнській платі. Модулі різних поколінь несумісні ні механічно, ні електрично. Якщо плата має слоти DDR4, то ні DDR3, ні DDR5, не підійдуть.

. Головний критерій — покоління пам’яті. Воно має відповідати слотам на материнській платі. Модулі різних поколінь несумісні ні механічно, ні електрично. Якщо плата має слоти DDR4, то ні DDR3, ні DDR5, не підійдуть. Тип . Ще один параметр — формат модуля. Більшість настільних плат, окрім компактніших, підтримують повнорозмірні планки DIMM. І лише мініатюрні моделі можуть оснащуватися слотами під SO-DIMM.

. Ще один параметр — формат модуля. Більшість настільних плат, окрім компактніших, підтримують повнорозмірні планки DIMM. І лише мініатюрні моделі можуть оснащуватися слотами під SO-DIMM. Частота . Що вища частота, то краща швидкість обміну даними, тож DDR4-3200 працюватиме швидше за DDR4-2666. Але максимальна частота залежить від процесора. Якщо вона вища, ніж підтримує його контролер — ОЗП працюватиме, проте на пониженій швидкості.

. Що вища частота, то краща швидкість обміну даними, тож DDR4-3200 працюватиме швидше за DDR4-2666. Але максимальна частота залежить від процесора. Якщо вона вища, ніж підтримує його контролер — ОЗП працюватиме, проте на пониженій швидкості. Затримки . Показник латентності CL не менш важливий за частоту. Він вказує на швидкість реакції чипів. Менше число — краще: модуль DDR4-3200 CL16 працюватиме швидше, ніж DDR4-3200 CL20.

. Показник латентності CL не менш важливий за частоту. Він вказує на швидкість реакції чипів. Менше число — краще: модуль DDR4-3200 CL16 працюватиме швидше, ніж DDR4-3200 CL20. Корекції та буферизація. Апаратна корекція помилок ECC та наявність регістру (буферу) підвищують стабільність роботи ПК і точність складних розрахунків, але підтримуються не всіма процесорами та платами. Тому, за відсутності підтримки ECC та буферизації з боку ЦП та материнки, купувати такі модулі не можна.

Використовуючи при пошуку ці фільтри, можна легко знайти у каталозі за посиланням https://www.moyo.ua/comp-and-periphery/periphery-and-compon/ddr-dlya-pc/ слушну ОЗУ Виробник модулів особливого значення не має.

Всього 4 компанії (Samsung, Micron, Hynix та Nanya) виготовляють понад 95% чипів RAM у світі. Інші виробники, такі як Kingston, Netac або Transcend, лише збирають модулі з готових складників.

Кількість планок та охолодження

Чимало моделей оперативки неспроста продається комплектом з кількох планок. Адже сучасні процесори підтримують паралельну роботу з двома і більше каналами RAM. Завдяки цій особливості швидкість читання і запису збільшується. Тому, щоб не довелося у близькому майбутньому додавати ще пам’яті, краще брати комплектом. Пара модулів по 16 ГБ працюватиме швидше, ніж один на 32 ГБ.

Ще один цікавий критерій — наявність радіаторів. Оскільки сучасні модулі споживають зовсім мало енергії (близько 1-2 Вт), їм не потрібно розсіювати багато тепла. Тож радіатор — суто елемент декору. Якщо корпус ПК має прозору стінку — доцільно купити модулі з радіаторами, а якщо ні — платити за них більше немає сенсу.