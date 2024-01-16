3 ситуации, в которых незаменимы Apple Watch

Ответьте на простой вопрос: надев умные часы, сколько раз вы посмотрели на них, чтобы узнать время? Парадоксально, но эта функция для многих даже не вторична, зато остальные опции, особенно в новых моделях, юзаются с поразительной частотой.

Ничего удивительного. Когда прямо на запястье Apple Watch S9 крутят музыку, принимают звонки и почту, сообщают о свежих новостях, чувствуешь себя по-настоящему “белым человеком”. Однако, бывают моменты, когда яблочные смарт-часы становятся единственным звеном, связывающим с этим миром.

Дорожные катастрофы

По данным ООН, каждые 24 секунды на планете в результате дорожно-транспортных происшествий погибает один человек. Миллионы получают травмы или становятся инвалидами. Благодаря встроенным функциям распознавания аварии и вызова SOS, Apple Watch спасают жизни, отправляя сообщения с геолокацией экстренным службам и контактному лицу через 20 секунд после ДТП.

Паническая атака

В последние десятилетия из-за повышенного стресса, малоподвижной жизни, неправильного питания и вредных привычек заболевания сердечно-сосудистой системы резко помолодели. Но даже несмотря на особое внимание к здоровью, от резких болей в груди и потери сознания все равно никто не застрахован. Мысль об этом почти всегда вызывает страх, а у впечатлительных натур провоцирует паническую атаку, симптоматично схожую с сердечным приступом.

Простейший способ нивелировать невротические состояния – купить Apple Watch SE из каталога https://yabloki.ua/rus/apple-watch/apple-watch-series-se/: часы ежесекундно будут контролировать пульс, частоту сердечного ритма, уровень кислорода в крови, качество сна и уровень стресса, а в случае внезапного падения среагируют на жесткий удар и вызовут “скорую помощь”.

Блуждание в незнакомой местности

Мегаполисы настолько разрослись, что даже коренные жители, попав в новый район, рискуют заблудиться. Те, у кого нет на запястье умного девайса, мечутся в поисках прохожих, а владельцы Apple Watch спокойно вызывают Siri и спрашивают: “Где я?”. Очень поумневшая (благодаря новому ПО) электронная помощница ориентируется во встроенных картах и через секунду выстраивает короткий маршрут до ближайшей остановки общественного транспорта, метро или кофейни.

Если же вы настроены на пешее изучение новых мест, очертите с помощью встроенной опции радиус ходьбы (заодно узнаете, сколько времени на это потребуется) и приступайте к исследованию. Забредете далеко, зовите Siri – она быстро вернет вас в цивилизацию. Таким же образом, используя дополнительно функцию “Компас” можно выбраться из леса, сориентироваться в горах и не потеряться в незнакомом городе.

Если запланирована встреча с человеком в определенном месте, а вы не знаете, как добраться до пункта назначения, позвоните ему и в процессе разговора отправьте сообщением свое гео. В режиме реального времени ваш друг сможет наблюдать за вашими передвижениями, автоматически фиксируя приблизительное время встречи.