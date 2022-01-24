Поменять доллары на биткоин в обменнике 100BTC

Для многих владельцев криптовалютных кошельков вопрос покупки покупки bitcoin в Киеве за наличные весьма актуален. Данную услугу предоставляют не все сервисы, но в обменнике 100btc вы всегда можете приобрести электронные деньги за “живые”.





Обменный пункт 100btc предоставляет услуги купли-продажи криптовалюты в Украине более 6 лет. Сегодня площадка предлагает своим клиентам множество валютных пар для обмена, оптимальный выбор платежных систем, хороший курс и резерв валют.

Как купить биткоин за наличные USD

Чтобы купить монеты, перейдите на сайт обменника и выполните следующие действия:

1. Выберите направление обмена наличные USD – биткоин.

2. Укажите сумму наличных, которые вы хотите отдать за криптовалюту. Обязательно учитывайте минимальный порог обмена. Если введенная сумма ниже, вы не сможете создать заявку. Далее система сама пересчитает доллары в биткоин и отобразит сумму btc в соответствующем поле.

3. Укажите адрес bitcoin-кошелька, на который нужно сделать перевод.

4. Укажите личные данные: фамилия, имя, эл. адрес.

5. Отправьте созданную заявку.

После отправки заявки необходимо связаться с консультантом 100BTC в онлайн-чате на сайте или в одном из мессенджеров для согласования места встречи. Отметим, что в обменном пункте также можно купить биткоины в режиме онлайн, если у вас нет возможности провести оффлайн-сделку: детальное описание обмена в данном направлении вы найдете на сайте сервиса.

Особенности покупки монет за доллары

Обмен наличных на криптовалюту практически идентичен привычной операций с электронными деньгами, но процесс формирования заявки имеет некоторые отличия, которые стоит учитывать обязательно.

Во-первых, курс покупки btc фиксируется не в момент создания заявки, а при совершении сделки в офисе обменника или в любом другом согласованном месте. Во-вторых, в отличие от других видов обмена, чтобы купить биткоин в Киеве за наличные, нужно указать не только e-mail, но и дополнительную информацию – имя и фамилию. В-третьих, монеты зачисляются на ваш счет мгновенно, но пользоваться ими можно только после третьего подтверждения в сети биткоин.

К слову, если вас интересует купля-продажа коинов за доллары, гривны или любую другую валюту в других городах Украины, свяжитесь с технической поддержкой обменника, чтобы выяснить, как это сделать. Перечень городов, в которых есть партнерские пункты 100BTC доступен на сайте. Если вы не нашли в нем нужную локацию – не проблема, просто сообщите менеджеру, где именно вы хотели бы совершить обмен и вам постараются помочь.

Преимущества обмена криптовалюты в обменнике

Обмен наличных на монеты можно выполнить несколькими способами, но, как показывает практика пользователей, более удобным и безопасным считается использование специализированных сервисов вроде 100BTC.

Кроме обменных пунктов также можно воспользоваться биткоин-банкоматом, если в нем предусмотрена возможность двустороннего обмена монет и долларов. Несмотря на достаточно высокий уровень защищенности данного способа обмена btc в Киеве, у него есть несколько минусов: таких банкоматов в Украине немного, а многие владельцы криптоактивов бывают недовольны высокой комиссией и курсом, который порой сложно назвать выгодным.

Одним словом, электронный обменный пункт – лучшее решение, когда речь идет об обмене долларов на биткоин. Помимо безопасности и оперативности вы также можете получить дополнительные преимущества в виде программы лояльности и бонусов для постоянных клиентов.

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