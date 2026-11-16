Китайський електричний літак CE-25A на 19 пасажирів здійснив перший політ з екіпажем

Китайська авіабудівна корпорація COMAC успішно провела перший пілотований політ електричного літака CE-25A, призначеного для регіональних пасажирських перевезень. Випробування відбулися в провінції Шаньдун, а на борту перебували двоє пілотів та інженер-випробувач. За повідомленням розробників, усі системи працювали штатно, а основні показники відповідали очікуванням.

CE-25A розрахований на перевезення до 19 пасажирів і належить до класу літаків із максимальною злітною масою близько 10 тонн. Його розробляють спільно COMAC, Китайська академія ракетних технологій CALT та Шанхайський університет Цзяотун. Проєкт має продемонструвати можливість використання електричної тяги не лише в невеликих навчальних літаках, а й у комерційній авіації.

Запас ходу до 400 км і швидкість 300 км/год

Згідно з оприлюдненими характеристиками, електричний літак може розвивати крейсерську швидкість близько 300 км/год і виконувати польоти на висоті до 2400 метрів. Заявлена дальність становить приблизно 400 кілометрів, що робить CE-25A потенційно придатним для коротких міжміських маршрутів. Максимальна злітна маса сягає 10 000 кг, включно з конструкцією літака, енергетичною установкою, пасажирами та іншими навантаженнями.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Водночас виробник поки не розкриває ключових технічних характеристик силової установки. Зокрема, невідомими залишаються ємність акумуляторів, кількість і потужність електродвигунів, швидкість заряджання та фактичне енергоспоживання. Саме ці параметри визначатимуть економічну ефективність літака та можливість використання на регулярних маршрутах.

Літак уже пройшов 19 безпілотних випробувань

Перший автономний політ CE-25A відбувся 2 лютого 2026 року. Відтоді інженери провели 19 випробувань без екіпажу, перевіряючи роботу електричної силової установки, систем керування та інших компонентів. Перший політ із людьми на борту відбувся 14 листопада в місті Біньчжоу. Він тривав 16 хвилин 38 секунд, протягом яких літак подолав 60,4 кілометра. caac.gov.cn+1

Наступним важливим етапом стане проходження сертифікації. Управління цивільної авіації Китаю вже прийняло заявку виробника на отримання сертифіката типу, однак це ще не означає дозволу на комерційну експлуатацію. Літаку належить пройти додаткові перевірки надійності електродвигунів, безпеки акумуляторів, ефективності охолодження та роботи систем у різних погодних умовах.

У перспективі такі літаки можуть використовуватися для коротких регіональних рейсів, де велика пасажиромісткість не потрібна. Електрична силова установка потенційно дозволить зменшити експлуатаційні витрати та скоротити викиди під час польотів. Водночас реальна економічна вигода залежатиме від вартості акумуляторів, їхнього ресурсу, швидкості заряджання та доступності відповідної інфраструктури в аеропортах.

Точних термінів завершення сертифікації та початку регулярних пасажирських перевезень COMAC поки не оголошувала.