Мотор переїхав у заднє колесо — ціна впала на 1000 євро: Scott показала електровелосипеди Sweep

Швейцарська Scott представила сімейство міських електровелосипедів Sweep, побудованих на новинці Bosch — моторі Hub Line, розташованому в задній втулці колеса. Головний результат такої компоновки відчувається не в динаміці, а в ціннику: Sweep коштує від 2499 євро, що приблизно на 1000 євро менше за порівнянну модель Scott Passage 20 із класичним центральним мотором.

Чому втулка дешевша

Для Bosch, багаторічного лідера ринку електровелосипедних систем, Hub Line — знаковий крок: компанія десятиліттями робила ставку виключно на центральні мотори біля каретки, які вважаються еталоном за розподілом ваги й ефективністю, але й коштують відповідно. Мотор у втулці конструктивно простіший: він не навантажує трансмісію, потребує менше обслуговування і здешевлює як сам привід, так і збирання велосипеда.

Платою за це є скромніший крутний момент — 45 Н·м проти 75–85 у топових центральних моторів. Для пагорбистої місцевості чи важких вантажів цього може бракувати, але для рівнинного міста — цілком достатньо. Номінальна потужність стандартні для ЄС 250 Вт (пікова — 400 Вт), а допомога педалюванню вимикається на 25 км/год, як вимагає європейське законодавство.

Три моделі

Модель Особливості Вага Ціна Sweep 10 жорстка алюмінієва вилка, інтегроване кермо ~22 кг 2599 € Sweep 20 амортизаційна вилка 75 мм, повний обвіс ~24,5 кг 2499 € Sweep 20 Wave те саме із заниженою рамою ~24,5 кг 2499 €

Усі версії комплектуються знімною батареєю Bosch PowerTube на 360 Вт·год вагою близько 2,1 кг, яка в економному режимі забезпечує понад 80 кілометрів ходу. Для довших маршрутів передбачений опційний додатковий акумулятор PowerMore 250 — із ним сумарна ємність зростає до 610 Вт·год.

Sweep 20 і Wave — це повністю споряджені «сіті-байки»: крила, інтегроване світло, підніжка й багажник із допустимим навантаженням до 25 кг. Sweep 10 — легша й мінімалістичніша версія для тих, кому багажник не потрібен.

Що це означає для ринку

Поява втулкового мотора в лінійці Bosch — сигнал для всієї галузі. Досі виробники, які хотіли логотип Bosch на рамі, автоматично опинялися в середньому й преміальному сегментах. Тепер з’явився шлях будувати помітно дешевші електровелосипеди, не відмовляючись від фірмової екосистеми з її застосунком, протиугінними функціями та мережею сервісів. Якщо приклад Scott підхоплять інші бренди, наступного сезону варто чекати хвилі міських електровелосипедів у ціновому діапазоні, який досі належав переважно китайським приводам.

Продажі сімейства Sweep заплановані на сезон 2027 року; про офіційні постачання в Україну поки не повідомлялося.