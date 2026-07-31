Дата-центр із власним реактором: у США анонсували першу «атомну фабрику ШІ»

Американська Crusoe, що будує інфраструктуру для штучного інтелекту, та стартап Aalo Atomics оголосили про партнерство, яке обидві компанії називають створенням «першої у світі атомної фабрики ШІ» — дата-центру, що живитиметься безпосередньо від власних модульних ядерних реакторів.

Реактор як серійний виріб

Aalo Atomics розвиває концепцію XMR — гранично модульних реакторів, які виготовляються на заводі як серійний продукт і збираються на майданчику, а не будуються роками як класичні АЕС. Перший експериментальний реактор компанії, Aalo-X на 10 МВт електричної потужності, розміщений в Айдахській національній лабораторії — і Aalo стала однією з чотирьох компаній, чиї установки досягли критичності в межах пілотної програми реакторів Міністерства енергетики США.

Комерційна версія називається Aalo Pod: саме такі блоки мають живити модульні дата-центри Crusoe Spark. Надалі партнери планують масштабувати рішення до повноцінних станцій XMR потужністю 50 МВт при об’єктах Crusoe.

Етап Термін Пілот: Crusoe Spark + реактор в Айдахській лабораторії 2027 рік Розгортання Aalo Pod і станцій на 50 МВт до кінця 2029 року

Чому ШІ йде в атом

Логіка партнерства прямолінійна: обчислення для штучного інтелекту стали найненажерливішим споживачем електроенергії у світі, і дата-центрам потрібне джерело, яке, за словами співзасновника Crusoe, дає «надійну, вдосталь доступну, чисту енергію в масштабі». Вітер і сонце не гарантують безперервності, газ псує кліматичну звітність, а мережі в місцях будівництва дата-центрів уже перевантажені — тож галузь масово повертається до атома.

Crusoe та Aalo тут не самотні: Microsoft оплачує перезапуск енергоблоку на Три-Майл-Айленд, Google законтрактувала малі модульні реактори Kairos Power, Amazon інвестує в X-energy. Відмінність підходу Crusoe в тому, що реактор планують ставити впритул до дата-центру як його штатний компонент, а не купувати атомну енергію з мережі.

Що варто тримати в умі

Попри гучне «перші у світі», проєкту ще належить подолати чималий шлях. Комерційних XMR-реакторів у промисловій експлуатації поки не існує ніде — Aalo Pod лише належить пройти ліцензування, а графік «повне розгортання до кінця 2029 року» виглядає вкрай амбітним за мірками атомної галузі, де терміни традиційно зсуваються. Пілот 2027 року на майданчику національної лабораторії — це ще дослідницький, а не комерційний режим роботи.

Утім, сама тенденція красномовна: енергетика стає головним вузьким місцем гонки ШІ, і компанії готові будувати власні електростанції, аби не залежати від мереж. Якщо модель «реактор у комплекті з дата-центром» доведе життєздатність, вона може стати стандартом для наступного покоління обчислювальної інфраструктури.

Нагадаємо, з віддачею від цих гігантських інвестицій поки не все однозначно: раніше ми писали, що, за даними MIT, 95% компаній не отримали вимірюваного фінансового результату від впровадження генеративного ШІ — утім, інфраструктурні ставки галузі лише зростають.