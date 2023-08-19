Розкрито характеристики Vivo X100 Pro Plus: фото-флагман 2023 року

Однією з головних рис нового фотофлагмана Vivo X100 Pro Plus стане телефотокамера для оптичного зуму з роздільною здатністю 200 МП. Інформація про це з’явилася на сайті-агрегаторі витоків Slashleaks.

За даними ресурсу, новий смартфон Vivo також отримає щонайменше ще дві основні камери з роздільною здатністю 50 МП. Як одна з них виступить сенсор Sony IMX989 c змінною апертурою, а іншою стане Sony IMX758.

Slashleaks також пише, що Vivo X100 Pro Plus отримає 6,78-дюймовий екран із частотою оновлення до 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen, ультразвуковий сканер відбитків пальців, а також захист від вологи та пилу за стандартом IP68.

Автором витоку виступив користувач агрегатора з ніком Leaks Pinner. За ним числяться 1740 інсайдів, з яких виправдалися 86%.

Очікується, що Vivo представить свій новий флагман у Китаї вже у вересні 2023 року. Ціна пристрою не розкривається.