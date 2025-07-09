Вийшов Moto G96 5G: Snapdragon 7s Gen 2 та 144 Гц за 210 доларів

Компанія Motorola починає продаж смартфона Moto G96 5G, який є наступником моделі Moto G85 5G. Виробник вніс ряд істотних змін, які торкнулися процесора, акумулятора і дисплея.

Пристрій оснащений вигнутим екраном pOLED з діагоналлю 6,67 дюйма і роздільною здатністю FHD+. Частота оновлення становить 144 Гц, яскравість — 1600 ніт. За захист дисплея відповідає скло Gorilla Glass 5.

Для фотозйомки передбачена подвійна камера, що складається з 50-мегапіксельного сенсора Sony Lytia LYT-700C з оптичною стабілізацією і 8-мегапіксельного надширококутного об’єктива. Спереду встановлена 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Телефон отримав чіпсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, що працює в тандемі з 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x і 128/256 ГБ ПЗУ. Батарея на 5500 мА*год підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт. На роль ОС був обраний Android 15. Виробник обіцяє три великі оновлення (Android 16, 17 і 18) і чотири роки патчів безпеки.

Ціна базової моделі з 128 ГБ ПЗУ стартує з 210 доларів. Версія з 256 ГБ пам’яті коштує на 25 доларів дорожче. Смартфон пропонується в чотирьох яскравих кольорах: блакитному, малиновому, зеленому і бірюзовому.