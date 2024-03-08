Експерти назвали найпоширеніші схеми обману українських жінок

Експерти з кібербезпеки розповіли, як найчастіше обманюють українських жінок. Інформація підготовлена напередодні 8 березня, але пам’ятати про популярні методи обману потрібно цілий рік.

Цього дня до жінок, незалежно від їхнього походження, рівня заробітку або політичних переконань, прикута увага всього світу – і, зрозуміло, шахраїв. Передсвяткова лихоманка для зловмисників – чудовий привід заробити.

Знижки, акції, подарунки

Найпопулярніший спосіб обману – фейкові знижки та акції від маркетплейсів. Оскільки жінки роблять більше покупок онлайн, ніж чоловіки (43% проти 32%), жінки є головною мішенню спамерів. Зловмисники надсилають розсилку на пошту, в Telegram або Viber під виглядом популярного маркетплейса або великого магазину. У деяких листах пропонують отримати знижку і заповнити поле з персональними даними, в інших – отримати безкоштовний подарунок за реєстрацію на “лівому” сайті.

Так зловмисники не тільки отримують дані користувачок, включно з реквізитами карток і фото в галереї, а й можуть підключатися до камери або мікрофона смартфона.

Шахрайстов з квітами

До 8 березня шахраї часто обіцяють надіслати квіти в подарунок. Але для отримання потрібно лише оплатити доставку. Після того як дівчина погоджується, їй у месенджері приходить посилання на переказ коштів. Гроші пропадають, квітів немає, а номер липового адміністратора квіткового салону стає недоступним

Приводом можуть бути не тільки квіти, а й різні “дрібниці” або сувеніри, наприклад, подарункове мило або свічки. Коли жертва переказує кошти, шахраї отримують не тільки відправлені гроші, а й дані банківської картки, з якої згодом можуть зникнути вже значно більші суми.

Щоб такого не сталося, ми рекомендуємо золоте правило: не платіть за жоден подарунок. Адже на те він і подарунок, щоб бути для вас безкоштовним. Якщо квітковий магазин, студія манікюру або спа-салон – раптово – і справді захочуть потішити вас квітами, переконайтеся, що вони не зажадають з вас за це ні копійки.

Що ще важливо знати

Не беріть участі в сумнівних акціях і не ведіться на щедрі знижки або низькі ціни;

Не переходьте за посиланнями від незнайомців;

Використовуйте закритий профіль у соцмережах.

Також експерти рекомендують не ділитися своєю геопозицією, ретельно фільтрувати дані про себе в пошуковій видачі та не публікувати персональну інформацію в соцмережах. Уся ця інформація цікава доксерам – шахраям, які збирають усі дані про людину і на їхній основі створюють фейкові профілі в соцмережах для обману близьких користувачеві людей.