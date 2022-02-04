Названо моделі п’яти цікавих смартфонів січня 2022-го року: успіх Realme, вихід S21 FE та лінійка Redmi Note 11

Непомітно для всіх нас встиг добігти кінця січень. За останній місяць ми побачили багато цікавого у сфері мобільних технологій: флагмани Xiaomi поступилися перед суворими морозами, нові Redmi та оболонка MIUI 13 нарешті вийшли у світ, OnePlus випустила відмінний, але неоднозначний смартфон, Realme заявила про себе, як про великого гравця на ринку… Все в голові не вміститься!





З усього цього ми вичленували кілька пристроїв, випущених у січні – вони, на наш погляд, нехай навіть і по-різному, але точно заслуговують на увагу.

OnePlus 10 Pro – це ми проходили…

Сам по собі флагман представника BBK вийшов шикарним. OnePlus 10 Pro практично ні в чому не поступається смартфонам інших брендів. У ньому є все: передовий процесор Snapdragon 8 Gen1, швидка пам’ять LPDDR5/UFS 3.1, цілих три нормальні камери:

телефото – 8 МП (f/2.4, 77 мм, 1 мкм, відп. стаб, 3.3-крат. опт. зум);

ширік – 50 МП (f/2.2, 14 мм, 150 гр., 0.64 мкм);

основна – 48 МП (f/1.8, 23 мм, 1/1.43″, 1.12 мкм, лазерний АФ, опт. стаб),

Тут і фронталка з роздільною здатністю 32 МП, а також швидка провідна і бездротова зарядка (80/50 Вт), ємний акумулятор об’ємом 5000 мА/год і один з найкращих дисплеїв на ринку (LTPO AMOLED, WQHD+, 1/120 Гц, 10 біт, 8).

Але якщо проводити паралель між новим і попереднім поколінням, то відмінності мінімальні: дисплей практично той самий, основна камера – зовсім та сама, різниця між 80 і 65 Вт не така істотна. Та й чіпа Snapdragon 888, якщо чесно, вистачає для всього, якщо не брати до уваги тротлінг, що тільки посилився в Gen1. OnePlus 10 Pro – загорнуте в нову оболонку попереднє покоління, але одним із найкращих флагманів на ринку від цього він бути не перестає.

Tecno Spark 8C – найнеобхідніше задешево

Про китайську Tecno ви, швидше за все, вже чули – компанія популярна в Африці, а з відносно недавнього часу її смартфони офіційно продають і в Україні. У бюджетному сегменті Tecno почувається, наче риба у воді.

Tecno Spark 8C – нова модель бренду – розрахована на невибагливого користувача, проте не обділена важливими і навіть модними функціями: наприклад, у ній встановлений IPS-дисплей із частотою оновлення 90 Гц. Незважаючи на процесор від Unisoc (а йому, як ви знаєте, люди досі не довіряють), Tiger T606 тягне навіть ігри (з мізерною графікою, але все ж таки), тому впоратися з відмальовуванням інтерфейсу при підвищеній частоті кадрів зможе. 8 ядер є, 12-нанометровий техпроцес освоєний – нічого дивного в нормальній роботі немає. Єдине, що може насторожити – частота двох ядер Cortex-A75, що не перевищує 1.6 ГГц.

Одна з головних переваг смартфона для українського ринку – наявність NFC, адже він є далеко не у всіх бюджетних смартфонах. Камеру на 13 МП варто сприймати “як данність” (фронталку на 8 МП – як інструмент для відеозв’язку), а ось акумулятор, об’єм якого 5000 мА/год – вагомий для смартфона плюс. Все це пропонується покупцям за ціною $120, але за версію 2/64 ГБ – такий “сетап” в 2022-му році зовсім нікуди не годиться. Куди краще виглядають варіації пам’яті 3/64 ГБ та 4/64 ГБ – за другий зовсім можна стежити уважніше.

Redmi Note 11 Pro – єдиний гідний

Чи вразилися ви смартфонами Redmi Note 11 і 11S? Ми не зовсім – так, для бюджетного класу вони напхані всім, чим тільки можна, але почуття нудьги нас не покидає. Лінійка Note 10 була практично не гірша за нинішню, а в чомусь навіть краще (привіт 50 МП у Note 11), а чотири смартфони за раз – ну занадто багато. Для чого Xiaomi “плодять” смартфони з такою швидкістю зрозуміло, але стежити за ними стає все важче.

Тому єдиним гідним смартфоном лінійки ми вважаємо Redmi Note 11 Pro 5G – знову ж таки, нам не зрозуміло, для чого китайцям йти по дорозі Samsung і випускати окремо 4G і 5G-версію одного і того ж смартфона.

Що стосується характеристик, то вони прийнятні для середньо-бюджетного сегмента: процесор Snapdragon 695 (на борту є два ядра Cortex-A78, що працюють на частоті до 2.4 ГГц – це вам не “хухри-мухри”), 108 МП на чолі камери (f /1.9, 26 мм, 1/1.52″, 0.7 мкм), акумулятор на 5000 мА/г з підтримкою швидкої зарядки 67 Вт, дисплей з діагоналлю 6.67″ AMOLED, 120 Гц, 700 ніт, DCI- 3 та корпус із суміші полікарбонат-скло. Продаж стартує в середині лютого за спеціальною ціною від $279.

realme GT2 Pro – перший повноцінний флагман

“Realme наздоганяє інші китайські бренди” – ще недавно така фраза зачіпала лише бюджетний і середньо-бюджетний сегменти мобільного ринку, а тепер компанія вступає в серйозну боротьбу з усіма іншими в частині флагманів. Realme GT2 Pro – пряме тому підтвердження.

GT2 Pro побудований на новітній платформі Qualcomm і швидкій пам’яті, але по-справжньому преміальним пристроєм його роблять інші речі – наприклад, AMOLED-дисплей з діагоналлю 6.7″, роздільною здатністю WQHD+, підтримкою 10 біт, частотою оновлення 120 Гц і оцінкою A.

Камера теж не відстає – передбачено відразу три модулі: основний на 50 МП (f/1.8, 24 мм, 1/1.56″, 1 мкм, опт. стабілізація), надширік з тією ж роздільною здатністю та кутом огляду аж у 150 градусів, а також “модуль-мікроскоп”, по суті мало що відрізняється від макро (має збільшення в 40 разів) і має роздільну здатність 2 МП. Основний сенсор вже говорить про перехід компанії “на наступний рівень” – тепер китайці дбають не тільки про залізо. Фронтальний модуль отримав 32 МП.

Про невеликий “недобор” до ідеального смартфона говорить відсутність вологозахисту – поки у бренду вона не в пріоритеті. Зате є швидка зарядка на 65 Вт і великий за нинішніми мірками акумулятор на 5000 мА/год – і зможе довго прожити, і зарядиться швидко. За весь набір характеристик Realme встановила цінник ~$615 за мінімальну версію 8/128 ГБ.

Samsung Galaxy S21 FE – ти прийшов!

Багатостраждальний Galaxy S21 FE нарешті вийшов! Для багатьох ця радісна подія навіть незважаючи на вже швидкий вихід лінійки S22 – все ж таки, FE прийнято вважати як “заміну флагманам” в інтерпретації Samsung, тому таким смартфонам завжди раді.

Як і очікувалося, смартфон отримав процесор Snapdragon 888 навіть у Європі (хоча є варіант і з Exynos 2100), 6.4-дюймовий дисплей Dynamic-AMOLED 2X з розгорткою 120 Гц і роздільною здатністю FHD+, дизайн в стилі Galaxy S21 і потрійну камеру:

12 МП – основна (опт. стаб., f/1.8, 26 мм, 1/1.76″, 1.8 мкм);

8 МП – телефото (f/2.4, 76 мм, 1/4.5″, 1 мкм, опт. стаб., 3-кратний опт. зум);

12 МП – ширік (f/2.2, 13 мм, 123 гр., 1/3″, 1.12 мкм),

Тут і фронталка на 32 МП (f/2.2, 26 мм, 1/2.74″, 0.8 мкм), батарея об’ємом 4500 мА/год , швидка зарядку на 25 Вт і бездротова зарядка на 15 Вт.

Виходить, що бажаним вибором смартфон є недарма – набір характеристик вражає. Правда і ціна на старті продажів зовсім не радувала. Зараз Galaxy S21 FE можна знайти і купити в межах 20-22 тисяч гривень, а через кілька місяців вона впаде ще нижче – найкращий час для його покупки.

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