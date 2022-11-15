Hardnews

Samsung Galaxy A54 отримає флагманський дизайн

15.11.2022
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Samsung Galaxy A54

Авторитетний інсайдер OnLeaks опублікував рендери середньобюджентного Samsung Galaxy A54, який отримає схожий із флагманами корейської компанії дизайн. Про це повідомляє портал XDA Developers.

Згідно з опублікованими зображеннями, замість прямокутного блоку камер Galaxy A54 отримає оновлений дизайн розташування сенсорів у стилі Galaxy S22 Ultra та лінійки Galaxy S23. Через це ззаду пристрій виглядатиме ідентично флагманській серії 2023 року.

Розташування кнопок і портів у Galaxy A54 не відрізнятиметься від попередника.

За чутками, Samsung Galaxy A54 буде оснащений 6,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ із частотою оновлення 120 Гц. Презентація гаджета очікується на початку наступного року після анонсу лінійки Galaxy S23.

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15.11.2022
Менше хвилини
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