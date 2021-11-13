Популярний iPhone подешевшав в Україні на 30 відсотків

Популярний в Україні iPhone 11 рекордно подешевшав. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу Hotline.ua.





Згідно даних проекту, вартість базового iPhone 11 з 64 гігабайтами вбудованої пам’яті знизилася до 17 тисяч гривень. На старті продажів восени 2019 року модель оцінили мінімум в 27 тисяч. Із цього випливає, що апарат подешевшав приблизно на 30 відсотків.

Девайс визнали світовим лідером із продажу у 2020 році. Смартфон отримав 6,1-дюймовий IPS-екран, чіп Apple A13 Bionic, чотири гігабайти оперативної пам’яті, подвійну камеру з роздільною здатністю 12 мегапікселів кожен, біометричний сенсор Face ID, акумулятор з підтримкою бездротової зарядки.