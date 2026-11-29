Ощадбанк із 10 грудня 2026 року оновлює тарифи на окремі послуги. Банк запроваджує плату за доставку платіжних карток поштою — від 80 до 1000 гривень залежно від країни, а також окрему комісію за платежі на користь букмекерів і казино. Про зміни повідомила пресслужба банку.

Головне нововведення стосується нового сервісу. Ощадбанк запускає надсилання миттєвих платіжних карток через мережу поштового оператора й оновив відповідні умови для тарифних пакетів MORE, «Мій рахунок», «Моя картка» та «Зарплатний». Тепер картку можна буде отримати поштою, не приходячи до відділення.

Базова вартість пересилання з урахуванням ПДВ становитиме 80 гривень у межах України. Доставка до країн, де працюють відділення поштового партнера банку, коштуватиме 500 гривень, а до всіх інших країн світу — 1000 гривень. Комісію списуватимуть із рахунку клієнта одноразово в момент оформлення заявки.

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Водночас найближчим часом платити за доставку не доведеться. Для клієнтів діятиме пільговий період, і до 30 червня 2027 року включно картки надсилатимуть безкоштовно. Тож реально нові тарифи почнуть відчуватися лише з липня наступного року.

Друга зміна стосується азартних ігор. З 10 грудня за операції з карток на поточних рахунках у букмекерських конторах, казино, зокрема онлайн, та за купівлю лотерейних білетів банк стягуватиме комісію. Для операцій в Україні вона становитиме 1% від суми, а для закордонних — 2%. Такі платежі можна буде здійснювати лише власними коштами, використовувати для них кредитні гроші не дозволять.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ощадбанк братиме 150 гривень за рахунки, якими не користуються. Із 1 листопада стільки коштує обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки.