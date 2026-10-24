Ощадбанк братиме 150 грн за рахунки, якими не користуються: кого це стосується

З 1 листопада Ощадбанк підвищує плату за обслуговування окремих рахунків до 150 грн. Нововведення торкнеться клієнтів, які тривалий час не користуються своїми рахунками.

Державний Ощадбанк повідомив про зміну тарифів для фізичних осіб. Із 1 листопада 2026 року вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки зросте до 150 гривень.

Відповідне рішення ухвалив продуктовий комітет банку. Інформацію про нові умови фінансова установа оприлюднила на офіційному сайті ще 2 жовтня.

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З яких рахунків Ощадбанк братиме 150 гривень

Зміни стосуються поточних рахунків, до яких не прив’язана платіжна картка та які тривалий час залишаються неактивними.

Наприклад, клієнт міг відкрити окремий рахунок для отримання переказу, проведення платежів або інших фінансових операцій. Згодом він перестав ним користуватися, проте сам рахунок залишився відкритим.

У такому випадку банк продовжує обслуговувати рахунок, навіть якщо власник не проводить жодних операцій. Саме для таких рахунків і підвищують тариф.

Водночас важливо розуміти, що нововведення не поширюється автоматично на всі банківські картки. Для зарплатних, пенсійних та інших карткових рахунків передбачені окремі тарифи.

У повідомленні Ощадбанк не уточнив, протягом якого саме часу рахунок повинен залишатися без операцій, щоб його визнали неактивним.

Також поки немає пояснення щодо періодичності стягнення 150 гривень та порядку застосування комісії, якщо залишок на рахунку менший за встановлену суму.

Що потрібно зробити клієнтам до 1 листопада

Насамперед варто перевірити, чи немає серед відкритих рахунків тих, якими ви давно не користувалися. Особливу увагу слід звернути на рахунки без карток, відкриті для разових платежів або переказів.

Якщо такий рахунок більше не потрібен, доцільно звернутися до банку та дізнатися про порядок його закриття. Адже просте припинення користування рахунком не означає його автоматичного закриття.

Якщо рахунок необхідно зберегти, потрібно уточнити, які операції банк враховує для визначення активності та як уникнути додаткової плати.

Отримати роз’яснення можна у відділенні Ощадбанку або через контакт-центр за номером 0 800 210 800.

Таким чином, новий тариф не означає, що з 1 листопада всі клієнти Ощадбанку почнуть платити по 150 гривень. Проте власникам давно не використовуваних поточних рахунків без картки варто перевірити їхній стан заздалегідь.