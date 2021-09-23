Українців примусово переводять на дорожчий газ: платити доводиться на 50% більше

Громадяни ризикують залишитися без газопостачання.





У зв’язку із подорожчанням газу та ліквідацією багатьох компаній-постачальників, українців почали примусово переводити на послуги постачальника останньої надії (ПОН). Про перехід до іншої компанії споживачів не попереджують, тож зростання тарифу з 8 до 12 грн за «куб» більшість помічає лише після отримання платіжки. Та деяким українцям, щоб дізнатися про зміну газової компанії доводиться пережити неприємний досвід відключення газопостачання.

Постачальник останньої надії – це так би мовити резервна газова компанія для українців, які з тих чи інших причин втратили свого постачальника. До зобов’язань ПОН входить забезпечення таких споживачів ресурсом протягом 60 днів. Тариф ГК «Нафтогаз України», що наразі має повноваження ПОН, складає 12 грн за куб. м газу. А це фактично у півтора рази більше, ніж тарифи інших українських газопостачальників.

Перехід споживачів збанкрутілих компаній на ПОН відбувається автоматично, а ліквідовані компанії не вважають за потрібне інформувати своїх колишній клієнтів про ситуацію, що склалася. Тож громадяни дізнаються про збільшення ціни «блакитного палива» у доволі неприємний спосіб – отримуючи платіжку із захмарними цифрами.

Та найбільшою проблемою, яку споживачі отримують після переходу на послуги ПОН, є раптове відключення газу. Як ми вже згадували, постачальник останньої надії має право забезпечувати домогосподарство ресурсом лише протягом 60 днів. За цей час споживач повинен знайти собі іншу газову компанію й укласти з нею угоду. Якщо ж цього не сталося, на 61 день «Нафтогаз» може просто відімкнути газопостачання. І про це вас також навряд попередять заздалегідь.

Щоб вберегтися від «газових несподіванок» напередодні опалювального сезону очі