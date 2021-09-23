Украинцев принудительно переводят на более дорогой газ: платить приходится на 50% больше

Граждане рискуют остаться без газоснабжения.





В связи с подорожанием газа и ликвидацией многих компаний-поставщиков, украинцев начали принудительно переводить на услуги поставщика последней надежды (ПОН). О переходе в другую компанию потребителей не предупреждают, поэтому рост тарифа с 8 до 12 грн за «куб» большинство замечает только после получения платежки. Но некоторым украинцам, чтобы узнать о смене газовой компании приходится пережить неприятный опыт отключения газоснабжения.

Поставщик последней надежды – это так сказать резервная газовая компания для граждан, которые по тем или иным причинам потеряли своего поставщика. В обязательства ПОН входит обеспечение таких потребителей ресурсом в течение 60 дней. Тариф ГК «Нафтогаз Украины», которая сейчас имеет полномочия ПОН, составляет 12 грн за куб. м газа. А это фактически в полтора раза больше, чем тарифы других украинских газопоставщиков.

Переход потребителей обанкротившихся компаний на ПОН происходит автоматически, а ликвидированные компании не считают нужным информировать своих бывший клиентов о щекотливой ситуации. Поэтому граждане узнают про увеличение цены «голубого топлива» довольно неприятным образом – получая платежку с заоблачными цифрами.

Но самой большой проблемой, которую потребители получают после перехода на услуги ПОН, является внезапное отключение газа. Как мы уже упоминали, поставщик последней надежды вправе обеспечивать домохозяйство ресурсом только в течение 60 дней. За это время потребитель должен найти себе другую газовую компанию и заключить с ней соглашение. Если же этого не произошло, на 61 день «Нафтогаз» может просто отключить газоснабжения. И об этом вас также вряд ли предупредят заранее.

Чтобы уберечься от «газовых сюрпризов» накануне отопительного сезона глава департамента ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко советует украинцам быть бдительными и следить за регулярностью платежек. Если вам вовремя не пришел счет за газ, стоит позвонить в свою компанию и уточнить, в чем дело. Ведь может оказаться, что поставщик прекратил существование, а на поиск нового у вас остались считанные дни.