Через перебої зі світлом в Україні можуть подорожчати деякі продукти харчування

Через періодичні підключення електроенергії в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів харчування. Про це повідомив провідний аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко. Він стверджує, що українці вже зовсім скоро будуть добряче переплачувати за м’ясо, молочні продукти, овочі та фрукти.

Які продукти здорожчають

Молочка

В процесі виробництва молочних продуктів важливо дотримуватися певної послідовності обробки та строгих часових обмежень. А оскільки більшість пристроїв на молокозаводах є електричними, раптове відключення світла спричиняє зупинку обробки та псування сировини. У зв’язку з цим всі молочні підприємства країни незабаром обладнають генераторами, а для їх роботи потрібно буде чимало пального. Тож собівартість молочних продуктів зросте, а відповідно підвищиться і їх кінцева ціна для споживача.

М’ясо птиці

Великої кількості енергії потребують і птахоферми. Наприклад вирощувати бройлера потрібно в теплі та під постійним яскравим освітленням. Інкубатори для яєць також повинні безперервно підтримувати певний температурний режим. Тож періодична відсутність електропостачання неодмінно вплине і на вартість м’яса птиці.

На сьогоднішній день це ще не помітно, адже із серпня ціна на курячі тушки не надто змінилася і зараз складає 82,96 грн/кг. Та за словами експерта вже грудні ціни підуть в гору. На вартість продукції також вплине користування виробників генераторами.

Свинина та гов’ядина

На кінцеву вартість цих видів м’яса, за словами Гопки, впливає не лише використання у вибничих процесах генераторів. Протігом останнього місяця зросла ще й закупівельна вартість сировини, яку пропонують українські фермери. Зараз вартість свинини складає в середньому 174,45 грн/кг, а гов’ядини 203,45 грн/кг. Та вже за кілька тижнів цифри на цінниках поступово почнуть підвищуватися.

Овочі та фрукты

На ці групи товарів також очікується невелике зростання цін. Оскільки на складах та у сховищах, де зберігають фрукти та овочі постійно потрібно підтримувати стабільну температуру. А це знову ж таки споживання електроенергії та значні витрати на пальне для генераторів. Хоча вагому роль у підвищенні цін може відіграти й ускладнення логістики.