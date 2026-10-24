«Ощадбанк» будет взимать 150 грн за неактивные счета: кого это касается

С 1 ноября «Ощадбанк» повышает плату за обслуживание отдельных счетов до 150 грн. Это нововведение коснется клиентов, которые длительное время не пользуются своими счетами.

Государственный Ощадбанк сообщил об изменении тарифов для физических лиц. С 1 ноября 2026 года стоимость обслуживания неактивных текущих счетов без платежной карты увеличится до 150 гривен.

Соответствующее решение принял продуктовый комитет банка. Информацию о новых условиях финансовое учреждение опубликовало на официальном сайте ещё 2 октября.

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С каких счетов «Ощадбанк» будет снимать 150 гривен

Изменения касаются текущих счетов, к которым не привязана платежная карта и которые в течение длительного времени остаются неактивными.

Например, клиент мог открыть отдельный счет для получения денежного перевода, осуществления платежей или других финансовых операций. Впоследствии он перестал им пользоваться, однако сам счет остался открытым.

В таком случае банк продолжает обслуживать счет, даже если владелец не проводит никаких операций. Именно для таких счетов и повышают тариф.

В то же время важно понимать, что это нововведение не распространяется автоматически на все банковские карты. Для зарплатных, пенсионных и других карточных счетов предусмотрены отдельные тарифы.

В сообщении «Ощадбанк» не уточнил, в течение какого именно периода времени счет должен оставаться без операций, чтобы его признали неактивным.

Кроме того, пока нет разъяснений относительно периодичности взимания 150 гривен и порядка начисления комиссии, если остаток на счете меньше установленной суммы.

Что необходимо сделать клиентам до 1 ноября

Прежде всего стоит проверить, нет ли среди открытых счетов тех, которыми вы давно не пользовались. Особое внимание следует обратить на счета без карт, открытые для разовых платежей или переводов.

Если такой счет больше не нужен, целесообразно обратиться в банк и узнать о порядке его закрытия. Ведь простое прекращение использования счета не означает его автоматического закрытия.

Если счет необходимо сохранить, нужно уточнить, какие операции банк учитывает при определении активности и как избежать дополнительной платы.

Получить разъяснения можно в отделении «Ощадбанка» или через контакт-центр по номеру 0 800 210 800.

Таким образом, новый тариф не означает, что с 1 ноября все клиенты «Ощадбанка» начнут платить по 150 гривен. Однако владельцам давно неиспользуемых текущих счетов без карты стоит заранее проверить их состояние.