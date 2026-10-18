Украинцев предупредили о мошенничестве с посылками «Укрпочты»: даже 30 гривен могут стоить всех сбережений

Украинцы получают сообщения о якобы неоплаченной таможенной пошлине за посылку. За требованием перечислить 30 грн скрывается попытка похитить банковские данные.

Новая волна мошеннических сообщений заставила «Укрпочту» обратиться к своим клиентам с предупреждением. Злоумышленники используют название почтового оператора, чтобы убедить людей заплатить небольшую сумму за получение отправления. Однако вместо обычной оплаты пользователь рискует предоставить посторонним доступ к своим платежным данным.

О распространении таких сообщений компания сообщила на своей официальной странице в Facebook.

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Почему мошенники требуют всего 30 гривен

Обычно финансовые аферы ассоциируются с крупными суммами. Однако на этот раз преступники выбрали иную тактику. В SMS сообщается, что посылка требует дополнительного таможенного оформления, для чего необходимо внести символическую плату — 30 гривен.

Расчет прост: такая сумма вряд ли вызовет серьёзные подозрения, особенно если человек действительно ожидает посылку из-за границы.

Вместе с сообщением приходит ссылка на страницу оплаты. Она может практически не отличаться от сайта настоящей почтовой компании. Однако введенные там номер карты, срок её действия и CVV-код попадают к мошенникам.

Фактически предложенные 30 гривен — лишь повод, чтобы заставить пользователя раскрыть банковские реквизиты. Полученную информацию злоумышленники могут использовать для попыток списания значительно больших сумм. Риск особенно возрастает, если человек дополнительно подтвердит мошенническую операцию одноразовым кодом.

Как понять, что сообщение поддельное

Самое главное — не воспринимать SMS как подтверждение того, что посылка действительно задержана. Даже если посылка действительно существует, информацию о необходимости доплаты нужно проверять независимо от полученного сообщения.

Сделать это можно через официальный сайт ukrposhta.ua или мобильное приложение почтового оператора. Достаточно самостоятельно зайти в сервис и проверить статус отправления по трек-номеру.

Отдельно стоит обратить внимание на адрес сайта, на который предлагают перевести деньги. Незнакомый домен, дополнительные символы или необычное написание названия компании могут свидетельствовать о подделке.

Подобные случаи не ограничиваются «Укрпочтой». Киберполиция уже предупреждала о поддельных уведомлениях от имени служб доставки, с помощью которых мошенники собирают конфиденциальную информацию.

Что делать, если данные карты уже попали в руки мошенников

Если пользователь успел указать платежные реквизиты на подозрительном сайте, в первую очередь необходимо заблокировать банковскую карту. Быстрее всего это можно сделать через приложение своего банка или позвонив на его официальную горячую линию.

Далее следует проверить историю операций и сообщить в финансовую организацию о возможном мошенничестве. Если были введены пароли или коды подтверждения, необходимо также защитить доступ к онлайн-банкингу.

В случае незаконного списания средств следует обратиться в банк для обжалования операций и подать заявление в киберполицию.

В то же время сам переход по подозрительной ссылке ещё не означает потерю денег. Основной риск возникает тогда, когда пользователь передаёт платежную информацию или подтверждает операции, которые на самом деле не планировал совершать.