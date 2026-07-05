Обновление в «Резерв+»: новый статус части военнообязанных делает их бронирование практически невозможным

У части украинцев в электронном военно-учетном документе может отображаться статус «резервист» вместо привычного «военнообязанный». На первый взгляд это выглядит как техническая деталь, однако для работников критически важных предприятий такая запись может создать серьезную проблему с бронированием.

Дело в том, что отсрочка от мобилизации оформляется именно для военнообязанных работников. Если человек в реестре числится резервистом, стандартная процедура может не сработать, даже если предприятие имеет право оформлять отсрочку для сотрудников, а работник фактически соответствует остальным требованиям.

Почему статус имеет значение

Предприятия, осуществляющие критически важную деятельность, могут подавать заявки на резервирование сотрудников в соответствии с государственными правилами. Однако ключевым условием является правильный военно-учетный статус человека.

Если в «Резерв+» или электронном военно-учетном документе вместо «военнообязанный» указано «резервист», система или ответственные органы могут не одобрить бронирование. Именно поэтому такой статус фактически делает оформление брони невозможным до выяснения обстоятельств.

Юристы объясняют, что причин может быть несколько. В отдельных случаях речь идет о технической ошибке в реестре, которая впоследствии может быть исправлена. В других случаях статус мог быть внесен на основании данных ТЦК и СП. Тогда автоматического решения проблемы может и не быть.

Что делать работнику и работодателю

Если бронирование не проходит из-за статуса «резервист», в первую очередь необходимо выяснить, почему именно такая запись появилась в военно-учетных данных.

Самый логичный первый шаг — обратиться в ТЦК и СП с запросом или заявлением. Необходимо получить официальное разъяснение, на каком основании человека учитывают в качестве резервиста, а не военнообязанного.

Если статус был присвоен ошибочно, следует подать заявление об исправлении неправомерных или неточных сведений. Если же ТЦК подтвердит, что статус был установлен не случайно, дальнейшие действия будут зависеть от оснований для такого решения и документов конкретного лица.

Важно отметить, что другие факторы сами по себе не всегда лишают права на бронирование. Например, работа по совместительству или неполная занятость на предприятии, имеющем критически важное значение, не означают автоматического отказа, если работник соответствует требованиям и имеет статус военнообязанного.

Почему это важно

Для работодателей такая ситуация может стать неожиданной проблемой. Человек может работать на предприятии, имеющем критически важное значение, быть необходимым для производственного процесса, но из-за некорректного или спорного статуса в реестре его бронирование фактически блокируется.

Поэтому сотрудникам, которых планируют забронировать, следует заранее проверить данные в «Резерв+». Если там отображается статус «резервист», лучше не ждать момента подачи заявки на бронирование, а сразу выяснять ситуацию через ТЦК и СП.

Сам статус в приложении еще не означает, что человек лишился всех возможностей для исправления данных. Но без официального объяснения и, при необходимости, изменения сведений в военном учете оформить бронирование может оказаться практически невозможно.