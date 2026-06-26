В Украине создали петицию с требованием ограничить выезд женщин за пределы страны

В Украине завершился сбор подписей под петицией, автор которой предлагал ввести для женщин такие же ограничения на выезд за границу, какие в настоящее время действуют для мужчин призывного возраста.

Документ был зарегистрирован на сайте Кабинета министров 23 марта. Автор инициативы считал, что одинаковые правила для мужчин и женщин могли бы якобы способствовать равенству прав и обязанностей, снижению числа разводов и сокращению оттока кадров из Украины.

Будет ли правительство рассматривать эту инициативу

Петиция не получила необходимой поддержки. По состоянию на момент завершения сбора подписей 24 июня она набрала лишь 14 голосов из 25 тысяч необходимых. В связи с этим документ не будет передан на рассмотрение Кабинета министров.

В настоящее время для большинства женщин в Украине нет запрета на выезд за границу. Кроме того, правительство ранее отменило ограничения на пересечение границы для женщин, работающих в государственном секторе.

Работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и судов могут выезжать за границу на общих основаниях. Место работы или должность в данном случае не являются основанием для автоматического запрета на пересечение границы.