Польша выплатит украинским детям по 3600 гривен: есть 2 условия

В Польше с 1 июля начался прием заявок на участие в программе «Dobry Start». Она предусматривает единовременную выплату в размере 300 злотых на подготовку ребенка к новому учебному году.

Получить помощь могут и украинские семьи, проживающие в Польше. Согласно официальным правилам, выплата предоставляется, если ребенок учится в польской школе, а семья легально проживает в стране. Для украинцев со статусом временной защиты важным остается статус PESEL UKR.

300 злотых — это примерно 3,6 тыс. грн по актуальному курсу НБУ. Выплата производится один раз в год и не зависит от доходов семьи. Деньги можно потратить на школьные принадлежности, одежду, учебники или другие расходы, связанные с обучением.

По информации польского правительства, в 2026 году для украинцев также будет действовать требование о профессиональной деятельности одного из родителей или опекуна. При этом ребенок должен быть зачислен в польскую систему образования.

Подать заявку можно только онлайн — через ZUS, приложение mZUS, портал Emp@tia или систему электронного банкинга. Прием заявок продолжается с 1 июля до конца ноября.

Если подать заявление до конца августа, выплата должна быть перечислена до 30 сентября. Если позже — деньги поступят в течение двух месяцев после подачи заявления.

Программа «Dobry Start» предназначена для школьников, но не распространяется на детей, посещающих детский сад или подготовительную группу перед школой.