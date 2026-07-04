С июля меняются условия доставки «Укрпочтой»: кому придется доплачивать 50 грн

С 1 июля «Укрпочта» ввела единые правила получения посылок для жителей городов и сел. Если в населенном пункте работает стационарное или модульное отделение, а также партнерская точка выдачи, посылку можно получить на тех же условиях, что и в городе.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрпочты».

Новые условия означают, что место проживания больше не должно влиять на стоимость доставки посылки, если в населенном пункте есть отделение «Укрпочты». Компания объясняет это стремлением обеспечить равный доступ к почтовым услугам независимо от того, живет ли человек в большом городе или в небольшой деревне.

Когда придется доплатить за доставку

Если в населенном пункте нет отделения или пункта выдачи «Укрпочты», а посылку необходимо доставить прямо к двери, будет действовать отдельный тариф на курьерскую доставку — 50 грн.

Эта сумма добавляется к выбранному тарифу «Базовый» или «Приоритетный» и будет одинаковой как для городов, так и для сел. Если отправление пересылается между мобильными отделениями, тариф на курьерскую доставку в размере 50 грн автоматически включается в общую стоимость услуги.

На какие посылки распространяются новые правила

Обновленные условия распространяются на отправления объемом до 120 тыс. куб. см. При этом они не применяются к крупногабаритным посылкам и отправлениям, требующим ручной обработки.

В «Укрпочте» отмечают, что более 1800 передвижных отделений ежедневно обслуживают тысячи населенных пунктов, в том числе отдаленные и прифронтовые общины. Для многих жителей именно такой формат остается единственным способом получать базовые почтовые услуги без поездок в ближайшее стационарное отделение.