У украинцев остался 1 день: неиспользованные средства просто вернут в бюджет

Украинцам напомнили о последнем дне использования средств, накопленных в рамках программы «Национальный кэшбэк». Потратить деньги с соответствующей карты нужно до 30 июня 2026 года включительно.

Об этом ранее сообщало Министерство экономики Украины. В ведомстве пояснили: все средства, которые останутся неиспользованными по состоянию на конец дня 30 июня, вернутся в государственный бюджет.

Речь идет именно о средствах, уже накопленных на картах «Национального кэшбэка». Их можно направить на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение украинских продуктов, лекарств или медицинских изделий украинского производства, книг и другой печатной продукции. Также средства можно использовать для благотворительных пожертвований, в частности в поддержку ВСУ.

В то же время сама программа «Национальный кэшбэк» не прекращает свою работу. Начисления за покупки украинских товаров будут продолжаться в привычном формате — после 20-го числа следующего месяца за предыдущий период.

Поэтому участникам программы следует проверить баланс карты и использовать остаток до 30 июня. После этой даты неизрасходованные средства больше не будут доступны пользователям.