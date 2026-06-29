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В українців залишився 1 день: невикористані кошти просто повернуть до бюджету

Автор:
GSMinfo
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Українцям нагадали про останній день для використання коштів, накопичених у межах програми «Національний кешбек». Витратити гроші з відповідної картки потрібно до 30 червня 2026 року включно.

Про це раніше повідомляло Міністерство економіки України. У відомстві пояснили: усі кошти, які залишаться невикористаними станом на кінець дня 30 червня, повернуться до державного бюджету.

Йдеться саме про вже накопичені гроші на картках «Національного кешбеку». Їх можна спрямувати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків або медичних виробів українського виробництва, книжок та іншої друкованої продукції. Також кошти можна використати для благодійних внесків, зокрема на підтримку ЗСУ.

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Водночас сама програма «Національний кешбек» не припиняє роботу. Нарахування за покупки українських товарів продовжаться у звичному форматі — після 20 числа наступного місяця за попередній період.

Тому учасникам програми варто перевірити баланс картки й використати залишок до завершення 30 червня. Після цієї дати невитрачені кошти вже не будуть доступні користувачам.

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