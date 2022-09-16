Китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября

Новая неделя сентября, месяц Петуха в разгаре. В календаре сплошь дни, в которых переплелись как благоприятные, так и не очень радужные тенденции. Одним из нас в прогнозе надо обратить внимание на предупреждения, другим же можно смело махнуть рукой на всякие «опасно» и «не стоит» и плыть по волнам энергий с высоко поднятой головой. Как же понять, куда именно смотреть?





Когда наступает такое противоречивое время, самое главное — понять одну вещь: везет или не везет? Если вы чувствуете душевный, эмоциональный и физический подъем, если дела спорятся и хочется двигаться вперед, значит энергии вам полезны и мир вас насыщает своей силой. В этом случае можете не обращать внимания на большинство предупреждений.

Если же у вас упадок сил и все, за что вы не возьметесь, валится из рук, тогда стоит воспринимать призывы к осторожности буквально, и не лезть, по возможности, на рожон

Понедельник, 19 сентября. Инь Дерево на Свинье

В понедельник перевешивают энергии Дерева. Рост, развитие, плодородие, — таковы энергетические тренды этого дня. Правильно будет следовать за энергиями, созидать, а не разрушать. Все должно происходить мягко и ненавязчиво — рывки и штурмы точно не для этого дня.

Планируйте на этот понедельник подписание важных контрактов, новоселье, создание партнерских договоренностей. Важно: все, что вы сделаете в этот день, будет иметь отдаленное воздействие на вашу жизнь, поэтому подойдите к планированию понедельника со всей осознанностью на которую способны.

Не стоит в этот день брать на себя финансовые и иные обременяющие вас обязательства, не давайте в долг, не заказывайте кредитных карт и не влезайте в ипотеку. В суды ходить в этот понедельник тоже не рекомендуется. Если процесс уже запущен, то ничего не поделаешь, а вот иски подавать стоит в другой день.

Повышенная уязвимость в понедельник у людей со Змеей в карте бацзы. У вас может резко меняться настроение и это не всегда будет понятно окружающим.

Вторник, 20 сентября. Ян Огонь на Крысе

В отличие от понедельника, вторник будет куда как более резким и эмоциональным. Может штормить даже обычно спокойных людей, поэтому от важных решений, тем более основанных на эмоциях, во вторник лучше отказаться.

Идеальное занятия вторника — мечтать и планировать, планировать и мечтать. И это только кажется бесполезным — пока не сформулируешь (визуализируешь, представишь) свою цель, свое будущее, не сможешь его сформировать. Умение продуктивно мечтать давно уже стало серьезным навыком людей продвинутых.

Если же решите заняться во вторник чем-то более материалистичным, то имейте в виду — особых прорывов от дня ожидать не стоит. Энергии все будут сводить к балансу и выиграть не получится.

Не стоит на вторник планировать начало лечения, садиться на диету, заниматься ремонтом и разделом имущества. У людей с Лошадью в карте во вторник могут быть форс-мажоры и мелкие неприятности. Вам стоит решительно успокоить свою нервную систему и максимально снизить количество эмоциональных контактов с окружающими.

Среда, 21 сентября. Инь Огонь на Быке

В среду эмоции поутихнут, но задержки и препятствия в делах могут проявиться сильнее. Хозяин дня Огненный Бык — существо упрямое, передавить его невозможно, возможно лишь играть по его правилам. А любит он хозяйственность, спокойствие и разумность в решении вопросов.

В среду показано заниматься долгими, основательными проектами, не имеющими четких сроков. Идеально подходят бесконечные домашние дела и рабочая рутина. Если вам нужно что-то купить, то можно прицениться к крупной покупке, но сами сделки лучше совершать в другой день, например в субботу или воскресенье. Особенно это касается покупки и продажи недвижимости.

В среду, как и в предыдущие пару дней дни, возможны разного рода форс-мажоры — срывы планов и договоренностей, но они не будут носить массовый характер. Есть вероятность, что предпринимаемые встречи будут срываться и из-за вас самих. Так что, в этот день лучше не браться за проект с жесткими сроками.

Наиболее разбалансированными в среду будут чувствовать себя люди с Козой в карте. Все вокруг будут торопить, опаздывать и давить — не самое приятное ощущение, но оно точно преходяще.

Четверг, 22 сентября. Ян Земля на Тигре

В четверге намешано много энергии Дерева и Земли, а они друг друга не очень любят. Дерево делает Землю более слабой, а без Земли и само Дерево рискует оказаться без корней. В общем сплошные противоречия и поиск компромисса.

В итоге и четверг покажется многим днем противоречивым и неоднозначным. С одной стороны нас будут радовать энергии, благоприятные для налаживания отношений, с другой — одолевать силы, разъединяющие и разделяющие. Какой тренд победит в вашей личной истории, зависит только от вас.

Чтобы не наломать дров и перестраховаться, китайские эксперты рекомендуют в четверг заняться чем-нибудь нейтральным. Не очень важным. Неплохо подбивать планы, встречаться с людьми, разговаривать, обговаривать, договариваться. Энергии обещают помочь в налаживании, а особенно в разрыве отношений. Мирном, конечно же. Планируйте на четверг сложный разговор, развод или раздел имущества.

Не стоит затевать свадеб и переездов и делать перестановки в спальне. Повремените, если возможно, с этими инициативами. День может также грозить утерей документов, потерей денег и времени. Если у вас мало энергии противостоять насмешкам судьбы, максимально сконцентрируйтесь на том, чтобы не провоцировать подобные ситуации.

Наиболее уязвимыми в четверг будут люди с Обезьяной в карте. Постарайтесь не давать волю эмоциям.

Пятница, 23 сентября. Инь Земля на Кролике

В пятницу к нам приедет столкновение хозяина дня Кролика и хозяина месяца Петуха. Обычно такие дни сулят нарушения планов и разрыв договоренностей. Петух — это острый нож (ножницы), а Кролик — это трава (волосы). Столкновение этих двух знаков похоже на сенокос или поход к парикмахеру. Острый день — все лишнее точно будет отрезано.

Идеальная пятница — это тотальный отдых. С книжкой, сериалом, вылазками на природу и созерцанием красоты. Если рабочий график не позволяет бездельничать, заполните день самыми обычными делами — займитесь домом, собой, спортом, заботой о домашних. Главное — не планируйте важного и не ожидайте больших результатов.

Не рекомендуется в пятницу посещать лечебные учреждения — как навещать кого-то, так и лечиться самому. Есть вероятность, что лечение вам не поможет, а только усугубит ситуацию. Наиболее внимательными к предупреждениям дня должны быть люди с Петухом и/или Кроликом в карте.

Суббота, 24 сентября. Ян Металл на Драконе

Суббота — отличный день для покупок. Как для шопинга, так и для крупных сделок с недвижимостью и вообще. Единственное условие — продавец и покупатель должны безусловно нравиться друг другу. Покупка у неприятного вам человека пользы точно не принесет.

Помимо душевной траты денег день благоприятен для разного рода тусовок — встреч, свиданий, посиделок и совместных походов на вечеринки. Но и тут работает условие общения только с приятными вам людьми. Даже небольшая негативная эмоция в субботу может разрушить весь успех этого дня.

Не рекомендуется в субботу излишне рисковать и заниматься экстремальными развлечениями или спортом. Перенесите на другой день поход по сложному маршруту и прыжки с тарзанки. Не стоит лихачить на дороге. Никогда, а не только в эту субботу.

Наиболее подверженными негативному влиянию энергий в субботу могут быть люди с Собакой в карте. Вы можете выходить из себя и очень этим пугать окружающих.

Воскресенье, 25 сентября. Инь Металл на Змее

А вот воскресенье, наконец, это день почти без изъянов. Мир будет полон доброжелательных помощников. Все, за то вы не возьметесь, будет получаться. Дела будут спориться, настроение стремиться вверх — идиллия, да и только. Это — общий энергетический расклад на день, средняя температура по больнице. Реальный успех или неуспех дня будет зависеть только от вас самих.

Рекомендуем воспользоваться благоприятными энергиями и запланировать на воскресенье действительно важные для вас дела. Если невозможно воплотить их в жизнь именно сейчас, тогда просто начните эти самые важные дела — напишите план, продумайте последовательность шагов, сделайте нужные звонки. Так — вы утилизируете энергии успеха и придадите нужный импульс своим начинаниям.

Благоприятно в воскресенье начинать лечение и обучение, переезжать, устраивать свадьбу, подписывать контракты и оформлять инвестиционные сделки. Можно налаживать отношения, устраивать помолвки, знакомства и свидания. Самые трудные разговоры и наименее сложные выборы пройдут в воскресенье с легкостью, которой вы не ожидаете.

Не надо в воскресенье ходить по судам. Тем более, что они не работают. Не стоит также затевать ссор и скандалов — есть вероятность, что они повлекут за собой многие неприятные последствия.

Самыми впечатлительными и эмоциональными в воскресенье окажутся люди со Свиньей в карте. Свиньи — наберитесь терпения и заранее закалите свои нервы.