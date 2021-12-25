Знову вверх: відомо де найбільше здорожчає доставка газу в Україні

Нацкомісія, що регулює галузі енергетики та компослуг (НКРЕКП) врешті затвердила нові тарифи на доставку газу. В середньому вартість послуги збільшилася на 3,9%. Платити по-новому українці почнуть вже з січня 2022 року.





Новий тариф кожен облгаз встановлював у індивідуальному порядку, враховуючи кількість споживачів та власні витрати на доставку ресурсу. Найбільше у новому році платитимуть кліенти вінницької компанії «Газпостачсервіс» – 2,95 грн за кубічний метр. Трохи менший тариф запропонував своїм споживачам львівський «Спектргаз» – 2,82 грн за доставку 1 куб. м. пального.

Також серед цінових лідерів опинилися «Чернівцігаз», «Закарпатгаз», «Тисменицягаз», «Гадячгаз», «Миколаївгаз», «Харківгаз» та «Лубнигаз». Усі ці постачальники встановили однакову ціну на свої послуги в розмірі 2,39 грн за «куб».

Найбільше пощастило киянам та харків’янам. Вартість розподілу та доставки газу для них вартує символічні гроші. Зокрема «Київгаз» встановив тариф у 0,38 грн, а «Харгівгіргаз» – 0,52 грн за кубометр.

Щодо динаміки зростання вартості послуги у різних регіонах, то тут на першому місці опинився постачальник «Одесагаз». Споживачі, яким компанія доставляє енергоресурс, тепер платитимуть майже на 30% більше. Другим за темпами здорожчання послуги став «Харківгаз» – на 22,9%. У трійці лідерів опинився й «Гадячгаз». У нього ціна доставки збільшилася на 19,9%.

Натомість у деяких постачальників вартість доставки та розподілу «блакитного пального» навпаки здешевіла. Зекономити на послузі вдасться клієнтам «Тернопільгазу» – ціна впала на 9,1%, «Рівнегазу» – на 8,3%, «Хмельницькгазу» – менше на7,2%, та ще кількох облгазів.

Варто зазначити, що початково постачальники встановили набагато вищі ціни. Деякі облгази пропонували збільшити вартість послуги доставки ледь не утричі. Однак у Національній комісії тарифи скорегували, привівши їх до рівня економічної доцільності та інфляційних очікувань. Тож регулятор зробив усе можливе, щоб захистити права вітчизняних споживачів та заощадити їхні кошти.