Снова вверх: известно, где больше всего подорожает доставка газа в Украине

Нацкомиссия, регулирующая отрасли энергетики и комуслуг (НКРЭКУ) наконец-то утвердила новые тарифы на доставку газа. В среднем стоимость услуги выросла на 3,9%. Платить по-новому украинцы начнут с января 2022 года.





Новый тариф каждый облгаз устанавливал в индивидуальном порядке, учитывая количество потребителей и расходы на доставку ресурса. Больше всего в новом году будут платить клиенты винницкой компании «Газпоставсервис» – 2,95 грн за кубический метр. Чуть меньший тариф предложил своим потребителям львовский «Спектргаз» – 2,82 грн за доставку 1 куб. м. горючего.

Среди ценовых лидеров оказались также «Черновцыгаз», «Закарпатгаз», «Тисменицагаз», «Гадячгаз», «Николаевгаз», «Харьковгаз» и «Лубнигаз». Все эти поставщики установили одинаковую цену на свои услуги в размере 2,39 грн. за «куб».

Больше всего повезло киевлянам и харьковчанам. Стоимость распределения и доставки газа для них стоит символические деньги. В частности, «Киевгаз» установил тариф в 0,38 грн, а «Харговгоргаз» – 0,52 грн за кубометр.

Что касается динамики роста стоимости услуги в разных регионах, то на первом месте оказался поставщик «Одессагаз». Потребители, которым компания доставляет энергоресурс, теперь будут платить почти на 30% больше. Вторым по темпам подорожания услуги стал «Харьковгаз» – на 22,9%. В тройке лидеров оказался и Гадячгаз. У него стоимость доставки возросла на 19,9%.

В то же время у некоторых поставщиков цена за доставку и распределение «голубого топлива» наоборот снизилась. Сэкономить на услуге удастся клиентам «Тернопольгаза» – цена упала на 9,1%, «Ровногаза» – на 8,3%, «Хмельницкгаза» – меньше на 7,2%, и еще нескольких облгазов.

Следует отметить, что первоначально поставщики установили гораздо более высокие цены. Некоторые облгазы предлагали увеличить стоимость услуги доставки чуть ли не втрое. Однако в Национальной комиссии тарифы скорректировали, приведя их к уровню экономической целесообразности и инфляционных ожиданий. Так что регулятор сделал все возможное, чтобы защитить права отечественных потребителей и секономить их средства.