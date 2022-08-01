В monobank теперь можно свободно купить валюту, но есть одно условие

Мобильный банк monobank приступил к свободной продаже валюты. Купить доллары или евро украинцы теперь могут просто в приложении финучреждения, но для этого им придется выполнить одно условие. Что же требует необанк от своих клиентов?





Следовательно, главным условием свободного приобретения безналичной валюты является следующее ее размещение на депозите. Все купленные в mono доллары или евро клиент должен оставить в распоряжении банка по крайней мере на 3 месяца, конечно же под проценты. Об этом клиентов перед внедрением услуги предупредил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.

Один из главных акционеров банка также добавил, что при покупке валюты в приложении monobank клиенты не будут платить никакие дополнительные комиссии. Обмен будет производиться точно по курсу банка на текущий день. Работать новые правила начали с понедельника 1 августа.

Следует отметить, что введение такого ограничения на покупку валюты в monobank является результатом недавнего решения Национального банка Украины. С 21 июля регулятор официально разрешил банкам свободную продажу безналичной валюты при условии размещения всей приобретенной суммы на депозит. Срок такого депозита должен быть больше трех месяцев, кроме того клиент не имеет права досрочно расторгнуть депозитный договор в пределах лимита 50 тыс. грн в месяц (в эквиваленте).

Напомним, что недавно Нацбанк также изменил правила снятия валюты за границей с гривневых карт. Теперь клиенты monobank, ПриватБанка, Ощадбанка и других финучреждений Украины будут ограничены не только месячным, но и недельным лимитом на снятие валюты.

В течение месяца украинцы могут снять в долларах, евро или других иностранных банкнотах 50 тыс. грн (в эквиваленте). В то же время, они не могут получить в банкоматы более 12,5 тыс. грн за семь календарных дней. Благодаря введению дополнительного ограничения регулятор пытается побороть явление «валютного туризма», что в последние месяцы приобрело большую популярность среди украинцев.