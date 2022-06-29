Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Сегодня, 29 июня, новая Луна в знаке Рака, первый лунный день просит сконцентрироваться на самых важных задачах — планируйте, рассуждайте о перспективах, прогнозируйте вероятные сложности. Представьте итоги, на которые рассчитываете, вашу радость от полученного результата, опишите себе детали момента достижения цели. Но будьте осторожны — любые ваши сценарии могут внезапно реализоваться, так что настраивайтесь исключительно позитивно. Старт работы лучше отложить, хорошего плана пока достаточно.





♈ Овен

Звезды призывают вас преодолеть разрыв между состояниями «мечтатель» и «деятель». Вас просят быть ответственным за цели, которые вы поставили перед собой, последовательно их достигать. В то же время помните, что вы не можете делать все самостоятельно. Наем и обучение правильной команды — неотъемлемая часть изменений, которые приведут к лучшему результату. Новолуние в Раке активирует ваш личный портал успеха и изобилия, будьте готовы к богатым плодам своего труда.

Космический совет: последовательно двигайтесь к своей большой мечте, вы почти у цели.

♉ Телец

Вас любили много раз, но никогда с такой большой самоотдачей. Вполне естественно чувствовать, что вас будто раздевают догола, что некуда бежать и негде спрятаться, когда отношения становятся серьезными. Важно помнить, что эта щедрая любовь не прячет за спиной подвоха, она дана вам в награду, и подарок нужно принять с благодарностью и чистым сердцем. Отпустите сопротивление и позвольте чувствам осветить ваш путь. Они преобразят вас невероятно!

Космический совет: не сопротивляйтесь любви, откройте свое сердце.

♊ Близнецы

Вы находитесь в разгаре крупного пробуждения, которое позволяет вам перепрограммировать себя. Что вы узнаете на этом этапе своего путешествия? Что ваша самооценка не прямо пропорциональна вашей продуктивности, и вам не нужно все время быть серьезным, чтобы чувствовать себя хорошо. Давайте внесем элемент игривости в жизнь? Повеселимся и попроказничаем? Пора безрассудно кататься по полу и хохотать до боли в животе.

Космический совет: ищите поводы для радости, смейтесь, и Вселенная наградит вас за оптимизм.

♋ Рак

Ваша история не о жертвенности, а о преображении. Это история о превращении душевных ран в мудрость, а боли в силу. Если судьба требует, чтобы вы тысячу раз упали, прежде чем воспарить, так тому и быть. Да будет так. Новолуние в знаке Рака напоминает, что вы не наказаны — вы проходите испытание. Вы готовы получить все, о чем просили, и даже больше. Ваши трудности будут щедро вознаграждены.

Космический совет: не горюйте о неудачах, испытания сделали вас сильнее и мудрее.

♌ Лев

Сегодня звезды просят вас полностью довериться интуиции, быть внимательными к сообщениям и сигналам между строк. Если какой-то шаг кажется неправильным, несмотря на его видимую логичность, не стоит идти против внутреннего голоса. Также не нужно поддаваться давлению со стороны, вокруг вас сейчас нет достойных советчиков. Во всем, что имеет особое личное значение, рассчитывайте только на себя.

Космический совет: доверяйте подсказкам интуиции, вы сегодня очень проницательны.

♍ Девы

Вселенная не любит смешанные сигналы, она требует от вас ясности и уверенности. Тщательно сформулируйте свои намерения, а затем приготовьтесь действовать в правильном направлении. Целеустремленный фокус доставит вас куда угодно, не сомневайтесь и не бойтесь своих амбиций. В то же время признайте, что есть планы, которые вы просто не можете реализовать в одиночку. Позаботьтесь, чтобы вас окружали единомышленники, надежные и верные люди.

Космический совет: целеустремленность приведет вас в нужное место, не отступайте.

♎ Весы

Мы все хотим быть увиденными, услышанными и понятыми окружением. Но готовы ли мы отказаться от оценочных суждений сами, стать открытыми и принимающими людей такими, какие они есть? Увы, далеко не всегда. Есть о чем подумать за чашкой утреннего кофе. Новолуние в Раке побудит вас любить других не за что-то, а просто так, со всеми недостатками и пороками. То же касается и событий. Согласитесь с миром, примите его как данность, относитесь мягче — как к себе самому.

Космический совет: учитесь благодарно принимать радость и печаль, таков путь к мудрости.

♏ Скорпион

Время оглянуться назад и оценить свой прогресс, время наблюдения за прошлым через призму мудрости. Были идеи, которые сработали идеально, но были и серьезные потрясения. Тем не менее вы благодарны за все, потому что понимаете — неудачи научили вас тому, чему никогда не научит успех. Какие истории из прошлого вы хотите взять во вторую половину года? Как всегда, ответы, которые вы ищете, можно найти, обратившись к себе.

Космический совет: вам может пригодиться опыт из прошлого в новом проекте, воспользуйтесь им.

♐ Стрелец

Вы представляете это решение более сложным, чем оно есть. Ваше сердце уже знает, чего хочет. И ваша голова просто должна принять это во внимание. Помните, выбирая свое счастье, вы не совершаете преступления ни в этой пространственно-временной реальности, ни в существующей параллельно. Когда дело доходит до межличностных отношений, соблюдайте границы. Вы не можете исцелить или исправить людей, которых любите, несмотря на благие намерения. Слушайте интуицию, она подскажет верное решение. Вы непременно почувствуете, что нужно делать и говорить.

Космический совет: прислушивайтесь только к своему сердцу.

♑ Козерог

Мир вокруг, вероятно, никак не изменился, но вы — безусловно. Сегодня у вас есть представление, почему все получилось именно так, как получилось. Пришло более глубокое понимание собственных паттернов и кармических уроков, которые вы должны были усвоить на этом пути. Дорога к исцелению редко бывает прямой. Хорошо, что ваша душа к ней готова. Она смело ответит на любые вызовы и подтолкнет к следующему уровню эволюции.

Космический совет: ваш дух крепок, не бойтесь проверить себя на прочность.

♒ Водолей

Грядущие перемены вы буквально чувствуете кожей. Не волнуйтесь, не паникуйте, не отказывайтесь от мечты, позвольте неизбежному случиться, а что в ваших силах — делайте уверенно. Будьте внимательны к мелочам, это поможет не ошибиться в пылу амбиций и жажды успеха. Вы обязательно справитесь с сюрпризами будущего и обернете их в свою пользу.

Космический совет: смело принимайте вызовы судьбы, вам они по плечу.

♊ Рыбы

Сегодня, когда вы сядете за дневник, отметьте пять вещей, в которых вы хотите стать лучше к концу года. Это могут быть занятия йогой, изучение иностранного языка, любое творчество или отношения с людьми. А затем каждый день обязательно делайте хотя бы маленький шаг в направлении заданной цели. Можете представить, где вы будете к концу года, если начнете прямо сегодня?

Космический совет: помните о долгосрочной перспективе, приступая к каждому новому проекту.