Не только алкоголь: в Украине предлагают запретить продажу сигарет

Глава парламентского комитета по вопросам экономической политики Андрей Иванчук на днях озвучил очень неоднозначную идею. Депутат считает нужным на время войны запретить на территории Украины продажу табачных изделий. Заявление Иванчука быстро облетело отечественные телеканалы и вызвало негативную реакцию экспертов, ведь такое радикальное решение может иметь катастрофические последствия для украинского рынка.





Большинство комментаторов отмечает, что в результате запрета на продажу сигарет, они станут дефицитным товаром. Соответственно, стоимость одной пачки может взлететь даже до 500 грн. Сейчас по такой цене сигареты продают только на временно оккупированных территориях, куда их просто перестали завозить.

Если запретить продажу табачных изделий, люди не перестанут их покупать. Дельцы и контрабандисты получат широкое пространство для деятельности, закрывая потребности населения в сигаретах. А поскольку альтернативы контрафактной продукции не будет, цены на нее взлетят «до облаков».

Эксперты также отмечают, что даже при постоянном существовании теневого рынка, акцизный налог с сигарет стабильно приносит государству около 2 млрд. долл. в год. Если претворить в жизнь идею Иванчука, этого дохода не будет. А уменьшение поступлений в бюджет в разгар войны – вряд ли хорошая идея.

Следует также отметить, что исчезновение с украинского рынка сигарет – это «медвежья услуга» нашим военным. Ведь большая часть воинов ВСУ и подразделений территориальной обороны являются заядлыми курильщиками.

На фоне обсуждения противоречивого предложения нардепа некоторые СМИ вспомнили об истории, которая в свое время наделала много шума. Речь идет об общих делах Андрея Иванчука и бизнесмена Артура Гранца, которые якобы возили контрабандные сигареты, используя магазины duty-free. Учитывая такое прошлое члена Верховной Рады, можно заподозрить, что выдвинутое им предложение – своего рода попытка возобновить старый бизнес.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿