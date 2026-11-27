Армія США показала систему, яка вміщується у звичайний транспортний контейнер, самостійно виїжджає з нього та запускає цілий рій дронів для атаки. Демонстрацію з бойовими стрільбами провели 12 листопада 2026 року на полігоні Графенвер у Німеччині.

Робот виїхав із контейнера й випустив 18 дронів

Головним учасником показу став безекіпажний наземний апарат R3NEGADE. Машина виїхала зі стандартного контейнера завдовжки близько 6 метрів, після чого за допомогою встановленої пускової установки HIV3 підняла в повітря 18 дронів. Безпілотники здійснили скоординовану автономну атаку на полігонну ціль.

Демонстрація стала частиною ширшої програми R3ACT (Remote Rapid Response Autonomous Contingency Team), яка розвиває концепцію розгортання модульних безпілотних систем у контейнерах. Під час показу дрон TRV-150 спочатку скинув на ціль димовий заряд, після чого в дію вступила група безпілотників. Військові 173-ї повітрянодесантної бригади окремо виконали атаку звичайним FPV-дроном.

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Військові армії США під час демонстрації на полігоні Графенвер. Фото: армія США

Американці показали й інші конфігурації. Другий екземпляр R3NEGADE отримав дистанційно керований бойовий модуль із протитанковою ракетою Javelin, а на статичній виставці представили безпілотник TRV-400 з протитанковою системою FIR3FLY, яка ще перебуває в розробці. Усі ці зразки мають показати, наскільки різну зброю можна інтегрувати з роботами та заздалегідь підготовленими контейнерними комплексами.

Наскільки автономним був рій

Сама кількість у 18 дронів сьогодні нікого не вразить, тож значно цікавіше питання автономності. Одна справа, коли дрон самостійно летить до заздалегідь заданої точки, і зовсім інша, коли він розпізнає ціль і коригує свої дії без постійного зв’язку з оператором. Ще складнішим є справжній рій, у якому безпілотники обмінюються даними, розподіляють між собою завдання й підлаштовуються під ситуацію.

Армія США не пояснює, як саме працювала система HIV3 під час демонстрації. Тому невідомо, чи дрони справді взаємодіяли між собою, чи просто виконували заздалегідь підготовлені завдання. Бракує й даних про стійкість до радіоелектронної боротьби та можливість атакувати рухомі цілі. А це принципові питання, адже війна в Україні показала, наскільки ефективність безпілотників залежить від якості зв’язку, навігації та здатності протидіяти засобам РЕБ противника. Тож успіх на полігоні ще не означає повної бойової готовності.

Головна перевага в контейнері

Найцікавішою в цьому експерименті є спроба змінити сам спосіб розгортання зброї. Армія може заздалегідь підготувати контейнери з налаштованими роботами, доставити їх вантажівкою, поїздом чи кораблем у потрібні місця і запускати техніку дистанційно, коли виникне потреба. Замість того щоб щоразу відправляти розрахунок на висунуту позицію, командир отримує змогу використовувати заздалегідь розміщені засоби ураження.

Сама армія США пов’язує демонстрацію з ініціативою Eastern Flank Deterrence Initiative, метою якої є посилення стримування потенційного агресора на східному фланзі НАТО в Європі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що армія США випробувала дрон-носій, який запускає безпілотники в повітрі. Апарат Autonomous Swarm Mothership компанії Modalic перевірили у Форт-Брегг під час навчань Scarlet Dragon у вересні 2026 року. Під час польоту він випускав менші дрони, що створювало складне завдання для систем спостереження противника.