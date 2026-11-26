Американська ExxonMobil зробила нове відкриття на шельфі Анголи. Свердловина Tchihumba West-01ST1 у Блоці 15 виявила поклади вуглеводнів у глибоководній зоні Атлантичного океану. Відкриття 19 листопада підтвердило Національне агентство нафти, газу та біопалива Анголи (ANPG).

Де і як знайшли поклади

Свердловина розташована приблизно за 145 км від північного узбережжя Анголи та за 350 км на північний захід від столиці країни Луанди. Глибина моря в цьому місці сягає близько 1400 метрів. Буріння виконувало судно Valaris DS-9 (раніше Ensco DS-9). Це бурове судно шостого покоління, розраховане на роботу на глибинах до 3,6 км.

Бурове судно Valaris DS-9, яке пробурило свердловину. Фото: ExxonMobil

Свердловина розкрила пісковиковий пласт товщиною 65,4 метра, насичений вуглеводнями. За даними регулятора, порода має сприятливу пористість і проникність, тобто добре зберігає нафту й газ та дозволяє їм вільно надходити до свердловини. Це вже 21-ше відкриття вуглеводнів у Блоці 15 і друге за 2026 рік. Утім, оцінку видобувних запасів ANPG поки не оприлюднило, тож про масштаби знахідки говорити зарано.

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Інвестиції на 4 мільярди доларів

Відкриття збіглося з великим інвестиційним рішенням. ANPG схвалило вкладення близько 4 млрд доларів (приблизно 168 млрд гривень) у відновлення двох наявних морських родовищ і розробку третього. ExxonMobil та її партнери остаточно погодили проєкти з модернізації родовищ Kizomba A і Kizomba B, а також освоєння родовища Likembe.

Це рішення стало продовженням схваленої ще у 2025 році реконструкції Kizomba C і завершило затвердження інвестицій у проєкт продовження терміну експлуатації Блоку 15. Угоду про розподіл продукції для цього блоку продовжили до 2037 року. Ідея полягає в тому, щоб використовувати вже наявну морську інфраструктуру для видобутку додаткових запасів і підтримання рівня видобутку.

Плавуча установка для видобутку, зберігання та відвантаження нафти Kizomba B. Фото: ExxonMobil

Голова ради директорів ANPG Пауліно Жеронімо назвав рішення щодо Kizomba A і B важливою віхою для національної нафтової галузі. Генеральний директор ExxonMobil в Анголі Браян Юніетіс зазначив, що завдяки продовженню угоди до 2037 року та запланованим інвестиціям компанія має всі можливості й надалі створювати цінність для Анголи, партнерів та акціонерів.