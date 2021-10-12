Бізнес та акції

Ощадбанк заявив про закриття відділень по всій Україні

12.10.2021
Менше хвилини
Ощадбанк

Ощадбанк продовжить закривати свої відділення в Україні. Протягом 2021-2024 очікується скорочення відділень банку.


Таку стратегію схвалили в Кабінеті міністрів України, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Новини по темі

Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат і перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій.

Також планується скасування державних гарантій по внесках і продаж частини банку. Мережа відділень банку буде оптимізована по всій країні.

При цьому Ощадбанк продовжить свою роботу в подальшому. Передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це дозволить залучати в банк кошти клієнтів і міжнародних донорів. Права своїх вкладників в Ощадбанку обіцяють захистити.

Раніше в Ощадбанку заявили про примусове закриття неактивних рахунків. Йдеться про поточні і депозитних рахунках, за якими не проводилися операції протягом трьох років.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


12.10.2021
Менше хвилини

Новини по темі

Авто с доставкой из Кореи: ваши преимущества

08.10.2021

Капельная кофеварка: плюсы и минусы

02.10.2021

Світло в спальні: обираємо основні джерела освітлення

02.10.2021

Сонячна енергія може покрити 77 відсотків

01.10.2021
Back to top button