Ощадбанк заявив про закриття відділень по всій Україні

Ощадбанк продовжить закривати свої відділення в Україні. Протягом 2021-2024 очікується скорочення відділень банку.





Таку стратегію схвалили в Кабінеті міністрів України, повідомляє прес-служба Мінфіну.

Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат і перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій.

Також планується скасування державних гарантій по внесках і продаж частини банку. Мережа відділень банку буде оптимізована по всій країні.

При цьому Ощадбанк продовжить свою роботу в подальшому. Передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це дозволить залучати в банк кошти клієнтів і міжнародних донорів. Права своїх вкладників в Ощадбанку обіцяють захистити.

Раніше в Ощадбанку заявили про примусове закриття неактивних рахунків. Йдеться про поточні і депозитних рахунках, за якими не проводилися операції протягом трьох років.