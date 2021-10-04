Ощадбанк пішов війною на неактивних клієнтів: їх рахунки заблокують

Державний Ощадбанк з 30 вересня почав заморожувати рахунки, якими клієнти не користуються. До «програми зачистки» потраплять депозитні вклади та поточні рахунки, за якими не проводилося жодних операцій впродовж останніх 3 років. Забуті вклади громадян заморозять та закриють, а до того часу за зберігання коштів стягуватимуть щомісячну комісію.





Забрати свої гроші вкладники звісно ж зможуть. Та цілком можливо, що до цього моменту комісія вже «з’їсть» суттєву частину суми на рахунку. Комісія, про яку йде мова, це стандартна сума, що передбачена тарифами Ощадбанку. Вона, згідно із договором, стягується кожного місяця з суми, що міститься на рахунку клієнта.

Якщо рахунок не використовувався понад три роки та був арештований, з нього припиняють стягувати комісію. Адже по факту банк його більше не обслуговує.

Для того, щоб розблокувати неактивний рахунок, потрібно прийти до будь-якої з філій Ощаду із паспортом та ідентифікаційним кодом, і заповнити спеціальну анкету. Після цього гроші можна буде зняти з рахунку. Якщо ж вкладник так і не з’явиться, банк в автоматичному порядку розірве з ним договір та закриє рахунок.

Як розповіли в Ощадбанку, процедура чистки торкнеться переважно поточних рахунків із невеликими залишками. Їх у банку не так вже й багато, до того ж більшість клієнтів вже звернулися до фінансової установи та заповнили відповідні документи для ідентифікації своїх вкладів.

У державному банку заспокоїли вкладників та запевнили, що їхні гроші нікуди не зникнуть. Навіть якщо рахунок перевели у статус неактивного, після звернення клієнта, його представників чи нащадків, банк одразу ж поверне всю суму вкладу. Щоправда, частину грошей клієнта ще до моменту блокування рахунку може «з’їсти» щомісячна комісія.