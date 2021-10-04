Вже жовтень: чи відбулося обіцяне підвищення пенсій і чому переглядатимуть розмір субсидій?

Кілька місяців підряд уряд анонсував підвищення пенсій для українців, яким виповнилося 75-80 років. Їм з 1-го жовтня мали б підвищити пенсію на 400 гривень. Вже минуло кілька днів цього місяця, і дехто з літніх людей вже встиг отримати свою виплату. Говорять — надбавка справді є, що, звісно ж, не може не тішити. Міністр політики Марина Лазебна наголошує, що це не єдина допомога, яка чекає на українців. В грудні пенсії зростуть ще більше, адже зросте розмір мінімального прожиткового мінімуму. А також, переглядатиметься розмір субсидій.





Субсидії зростуть, а ще фінансову підтримку отримають мешканці “червоних зон”

Уряд наголошує, що в бюджеті вже закладено 1,2 мільярда гривень на той випадок, якщо українці не зможуть впоратися з комунальними послугами. Розмір субсидії буде перераховуватися в автоматичному порядку, і в середньому становитиме 2000 гривень. Якщо якийсь регіон потрапить у “червону зону” через спалах коронавірусу, і це призведе до закриття компаній, підприємств і як наслідок люди залишаться без роботи, субсидія може збільшитися на 50%.

Ну а те, що багатьом українцям цього року будуть не під силу комунальні платежі, можна здогадуватися аналізуючи тарифи. Відтак в деяких областях вони зростуть на 40%. До прикладу в Києві ціна за газ може зрости до 30 грн, що в результаті призведе до шалених сум в платіжках.

Планується й інша фінансова допомога

На разі розглядається ще кілька надбавок для пенсіонерів різної вікової категорії. Зокрема, мінімальна пенсія для 65-річних становитиме 2600 грн. Додаткові 300 гривень дорахують до виплат, які отримують пенсіонери у віці від 70 до 75 років.