Сонце не відпускає: геомагнітна обстановка на 22 січня

Сьогодні, 22 січня 2026 року, геомагнітна обстановка залишається нестабільною, проте серйозних магнітних бур не очікується. За даними фахівців із сонячної активності, коливання магнітосфери здебільшого перебуватимуть у безпечному діапазоні.

Прогноз на сьогодні: У ранкові години спостерігалося короткочасне зростання активності понад 4 бали. Протягом решти дня геомагнітні коливання триматимуться в межах 3–4 балів за дев’ятибальною шкалою. Це відповідає «зеленому» рівню небезпеки та не становить загрози для більшості людей.

Чого чекати до кінця місяця? Ситуація почне змінюватися вже найближчими днями:

23 січня: активність на рівні 3,8–4 балів.

24 січня: спад до спокійних 2 балів.

25 січня: незначне підвищення до 3 балів.

26–27 січня: Увага! Очікуються магнітні бурі силою до 5 балів (рівень G1) . У ці дні метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

28–30 січня: зниження активності до 3 балів.

31 січня: найспокійніший день (2 бали).

Лікарі радять у дні підвищеної активності знизити фізичні навантаження, пити більше води та уникати стресів.