Мільярдні доходи, купівля Tabletki.ua та зв’язок від Starlink: «Київстар» підбив підсумки 2025 року

Компанія «Київстар» оприлюднила офіційні фінансові та операційні результати за 2025 рік. Незважаючи на зовнішні виклики, оператор продемонстрував стрімке зростання фінансових показників, здійснив низку стратегічних поглинань та продовжив впровадження інноваційних технологій, таких як супутниковий зв’язок та 5G.

Головні фінансові досягнення

Загальна виручка компанії у гривневому еквіваленті зросла на 30,3% і сягнула 48,2 млрд грн (або $1,157 млрд). Показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків та амортизації) збільшився на 25,8% — до 27,0 млрд грн.

Вагомим драйвером такого зростання стали цифрові сервіси екосистеми оператора. Їхня виручка за рік злетіла майже в 5 разів і тепер становить майже 11% від загальних доходів компанії. Величезну роль у цьому відіграла інтеграція з платформою Uklon. Водночас середній дохід з одного мобільного абонента (ARPU) зріс на 18,2% — до $3,8.

Масштабні поглинання та енергонезалежність

Початок 2026 року відзначився для «Київстар» гучними угодами на ринку:

Медичний сектор: За $160 млн було придбано провідний український маркетплейс ліків Tabletki.ua . Цей актив працюватиме в синергії з уже наявною медичною платформою Helsi.

Компанія придбала інтернет-провайдера «Шторм», щоб посилити свої позиції на ринку домашнього інтернету.

Для забезпечення стабільної роботи обладнання під час можливих блекаутів, оператор придбав власну сонячну електростанцію потужністю 12,9 МВт (ТОВ «САНВІН 11»).

Технологічні інновації: Starlink, ШІ та 5G

«Київстар» активно розвиває технологічний напрямок. Завдяки технології Starlink Direct to Cell, майже 5 мільйонів абонентів з 4G-смартфонами вже змогли скористатися супутниковим покриттям для обміну текстовими повідомленнями. Запуск повноцінних голосових послуг та передачі даних через супутник заплановано на кінець 2026 року.

Крім того, компанія продовжує роботу над створенням власної української великої мовної моделі (LLM) на базі штучного інтелекту та розгортає пілотні проєкти з тестування мереж п’ятого покоління (5G).

За прогнозами генерального директора компанії Олександра Комарова, у 2026 році очікується подальше зростання гривневої виручки на рівні 15–18%.