В Київстар налякали українців зникненням звичного мобільного зв’язку

Президент компанії Київстар Олександр Комаров розповів, що перебої із мобільним зв’язком та інтернетом, що спостерігаються після відключення електроенергії — це не найгірше, що може статися. Через надмірні навантаження зв’язок із локального може перетворитися на місцевий.

Якщо атаки на енергосистему України продовжаться, то покриття перестане працювати у звичному режимі. У якихось районах міста зв’язок буде, а в якихось ні. Олександр Комаров продовжує вірити у краще, та не вважає, що є ризик того, що мобільний зв’язок повністю зникне.

Саме так відбувається у столиці після відключення електричної енергії. Зв’язок є, але покриття не працює на все місто. Сьогодні такі перебої зафіксовані на 30% території України. Хвилюватися, що мережа повністю перестане працювати не варто.

Комаров пояснив, що коли знеструмлюють цілі регіони, мільйони людей переходять на мобільний зв’язок та інтернет. Мережа не витримує такого навантаження, звідси й виникають перебої. Проблеми такі не лише у Київстар, інші оператори також у подібній ситуації. Vodafone, lifecell також зіткнулися із цією проблемою.

Після останньої атаки Росії української енергосистеми найуразливішими стали Київська, Харківська, Львівська та Полтавська області. Тут і зареєстровано найбільше скарг на покриття.

Мешканці західних регіонів також страждають. На Закарпатті є проблеми із 3G та 4G інтернетом. Причина та сама — перенавантаження через вимкнення електрики.

Українці вже почали звикати до нових умов та підтримують одне одного. Повернулися ті часи, коли знову всі повертаються до живого спілкування один з одним. Шкода лише, що через війну та постійні повітряні тривоги не можна насолодитись розмовами повною мірою.